La primera vez que salen de su país, la primera vez que vuelan en avión y... ¡la primera vez que viven un Mundial! Siete niños ecuatorianos de entre 10 y 13 años están viviendo la experiencia de sus vidas en Catar a través de la iniciativa 'Hincha de mi barrio', que trata de dar oportunidades a menores de las zonas más vulnerables del país sudamericano.

"Hemos traído a siete chicos de cinco provincias y dos más de las provincias más violentas actualmente de nuestro país", explica a RTVE.es Diana Velalcázar, gerente de un proyecto gubernamental que, junto a la Fundación Fútbol Más, alcanza a más de 9.000 personas de su país. La iniciativa se desarrolla en Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos con el objetivo de alejarlos de la violencia y el consumo de drogas en un país en el que la tasa de muertes violentas ha repuntado y es ya la más alta de la última década, con 15,48 homicidios por cada 100.000 habitantes en lo que va de año.

El viaje a Qatar 2022 es el premio que han recibido siete de estos niños: "Fueron elegidos en un proceso súper riguroso de selección. Lo escogimos por su liderazgo, sus valores, su disciplina y su asistencia a las sesiones. El objetivo es que apoyen a su selección y, segundo, que sepan que sí pueden, que si el gobierno nacional está aquí para darles una oportunidad y que de ellos depende que las cosas pasen, que los sueños están para cumplirse y, como decimos en nuestra selección, sí se puede, y lo están demostrando".

"Mi sueño es levantar la copa del Mundo"

Los niños, emocionados y asombrados por todo lo que están viviendo, han trasladado sus entrenamientos en sus barrios de Ecuador a la plaza de Souq Waqif, junto al zoco de Doha, corazón de la capital catarí. Allí, mezclados con los locales, disfrutan de su pasión: "Mi sueño es convertirme en futbolista y levantar la copa del Mundo", nos dice Christopher Ortiz, un risueño niño de 10 años que dice "entrenar a tope" con su profesora.

"Aquí han hecho un montón de actividades turísticas, han ido a los partidos de la selección, hemos ido a la playa, al banderazo ecuatoriano, y todavía nos quedan actividades y días por disfrutar. Pero lo que siempre nos piden es entrenar", apunta Velalcázar.

“El fútbol es una excusa para compartir, no hay discriminación“

"En 'Hincha de mi barrio' creemos en el deporte como una herramienta de transformación social, cómo el futbol, la cancha, se vuelve un espacio protegido. El fútbol es una excusa para compartir, no hay discriminación, niños y niñas pueden jugar y compartir", nos cuenta Beatriz Oyarbe, entrenadora del proyecto.

Los siete niños de 'Hinchas de mi barrio', en Doha. HINCHA DE MI BARRIO

"Yo vengo de Esmeraldas, estoy en Catar porque el presidente me sacó, me eligió a mí y a mis compañeros, por lo bien que tenemos en conducta en 'Hincha de mi barrio'", dice con timidez Kendra Panizo, de 13 años. "Me gusta cómo jugamos en compañerismo y lo mejor de los partidos es que he visto a los jugadores. Eso nunca lo había visto. Es muy chévere", nos cuenta. Kendra proviene de la provincia de Esmeraldas, la que registra la mayor tasa de homicidios del país, con 48,79 por cada 100.000 habitantes, según datos de la Policía Nacional ecuatoriana.

"Son los mejores hinchas. Gritaron, se quedaron sin voz y terminan rendidos. Vinieron a alentar a su selección, que nos han dado muchas alegrías. Excelentes representantes de 'Hincha de mi barrio', el presidente cumplió con su palabra de traer a siete mini hinchas para alentar a la 'Tri' y demostrar que sí se puede", finaliza Velalcázar, con ese optimista lema que siempre acompaña a la selección ecuatoriana allá donde va.