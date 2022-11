A solo 15 días para el inicio de Qatar 2022, los equipos de La Liga se enfrentan a las dos últimas jornadas del calendario liguero hasta el último fin de semana de 2022. Seis puntos claves en juego para enfocar la segunda parte del curso con más aire para los equipos que luchan el descenso o que refuercen las opciones europeas para la cantidad de equipos que están entre las 23 y los 18 puntos.

Getafe - Cádiz, duelo para huír de la zona baja

Dos equipos en racha ascendente, y con clara afición por el empate, tratarán de alejarse de los puestos de descenso. El conjunto azulón sumó una victoria importante ante otro rival directo como el Elche el lunes que le puso tres puntos por encima de la línea descenso que marca el Cádiz. El Getafe quiere sumar su quinto partido consecutivo sin perder, aunque en casa tan solo han ganado un partido, y sumar de tres en tres se antoja esencial para huir del abismo de los puestos de descenso.

El Cádiz se encuentra en una situación similar. No ha perdido en 6 de los últimos 7 partidos, pero eso no ha sido suficiente para salir de la zona roja. Siguen padeciendo su mal inicio de temporada, y con 10 puntos son 19º. Sus dos victorias han venido con suspense, las del 92' ante el Real Valladolid y la del fin de semana pasado en el 98' contra el Atlético y buscan sumar su segundo triunfo a domicilio para decir adiós a una zona baja de la que aún no ha salido.

Real Valladolid - Elche, mirar arriba y hundirse sin salvavidas

Un duelo similar al Getafe - Cádiz que abre la jornada de sábado en LaLiga, pero con ambas situaciones más exageradas. El Real Valladolid está muy cómodo en la clasificación con 14 puntos, y una victoria les acercaría a estar más próximos a los puestos europeos que a los de descenso. En casa suma ya tres victorias y quiere convertir el José Zorrila en un fortín inexpugnable que le dé la salvación lo antes posible.

El caso del Elche es similar al del Cádiz, aunque el club ilicitano aún no ha conseguido remontar su mal inicio de temporada. Tras doce jornadas y un cambio de entrenador aún no conocen la victoria, y como ya han comentado los jugadores, no ganar antes del parón puede ser mortal para ellos. Suman tan solo 4 puntos y están a seis de la salvación. Jugadores como Pere Milla ya han dado un paso al frente en ataque, pero los errores defensivos siguen condenando a un equipo que está cerca de descolgarse del tren de Primera División.

Celta - Osasuna, con el estreno de Carvalhal como principal aliciente

La etapa del 'Chacho' Coudet finalizó en Vigo y comienza la de Carlos Carvalhal, un entrenador que se estrena en LaLiga tras más de 20 años en los banquillos equropeos y asiáticos. Con la incertidumbre del fin de una etapa que dejó más juego vistoso que resultados y con la baja de la gran sensación de la temporada, como es Gabri Veiga, el Celta intentará luchar contra un conjunto que sabe de memoria sus fortalezas el CA OSasuna.

Los de Arrasate cada jornada que pasa son más reconocibles y su solvencia en las dos áreas les ha llevado a situarse séptimos con 20 puntos, llevando medio camino recorrido hacia la permanencia, el principal objetivo del club rojillo. Arasate no podrá contar con Ez Abde, quien también es duda en caso de una posible convocatoria con Marruecos en el Mundial, y que ha dejado muy buenos destellos durante esta temporada.

Barcelona - Almería, la despedida de Piqué En medio de un mar de bajas en la zaga culé se suma la más inesperada de todas, la despedida de Gerard Piqué. Cubierto por ese aura de historia y nostalgia por los buenos momentos, el club culé intentará ganar para que la última noche de Piqué en el Camp Nou sea para dormir como líderes de La Liga. La enfermería del Barça despide a Christensen y Eric García, quienes puden sustituir al central de 35 años durante la segunda parte para que se lleve la ovación de la que ha sido su casa durante más de 20 años. El Almería intentará ser el villano de esta despedida, ganando en el Camp Nou y aguando la fiesta a Piqué. El conjunto almeriense se ha ido entonando en casa, pero aún le cuesta competir fuera de ella, habiendo sumado solo un punto de 18 posibles.

Atlético - Espanyol, el club rojiblanco tratará de lamerse las heridas de la Champions League Apenas se ha olvidado la derrota de Oporto y el club atlético ya tiene nuevo reto en este frenético inicio de temporada. El Atleti sigue con dudas sobre formaciones, estrategias y jugadores, pero el fútbol no para y su tercera plaza está en juego en estas dos últimas jornadas de Liga hasta el Mundial. Con 23 puntos, a 9 del Madrid, los de Simeone necesitan recuperar sensaciones pronto para acercarse a los tiburones de LaLiga. Álvaro Morata vuelve tras ser baja en Portugal y Koke y Saúl no podrán ser de la partida del Cholo. El Espanyol tiene en su mano hacer más sangre para complicar el ''mes de vacaciones'' de Simeone, cuestionado seriamente por primera vez en más de 10 años en el club. Los catalanes, con Joselu como faro principal y autor del 50% de los goles de los pericos, quieren alejarse de los puestos de descenso. El gallego necesita ayuda de más jugadores en la parcela ofensiva, y aunque gente como Darder o Edu Expósito se estén mostrando cada vez más, el partido en el Civitas puede medir bien las aspiraciones del Espanyol.

Real Sociedad - Valencia, última oportunidad para los ché de unirse al tren europeo La Real, con los deberes hechos en Europa, llega con muchas bajas a un partido que se le antoja correoso cuanto menos. Las ausencias de Kubo, Silva o Cho les quita habilidades en la zona creativa del campo y esto el Valencia se lo puede hacer pagar con su contundencia en el mediocampo. Pero como lguacil nos viene demostrando, la cantera 'txuri-urdin' parece no tener fin y jugadores como Marín o Robert Navarro están adquiriendo importancia en los planes del entrenador donostiarra. En el Valencia, parece que el efecto Gattuso se ha disuelto un poco y las lesiones tampoco están ayudando demasiado. Las bajas en la medular del campo están tirando al traste los planes del entrenador italiano, ya que con interiores como Foulquier o Lato le está costando encontrar la verticalidad que sí tuvo a principio de temporada.

Villarreal - Mallorca, estreno liguero de Setién en casa En pleno cambio de rumba con la marcha de Emery, el Villarreal necesita encontrar en tiempo récord la receta para sumar puntos al estilo de Setién. De moemnto cuenta en su hber con un empate en Europa y dos derrotas, algo que un equipo con aspiraciones a Champions no puede permitir. Ahora mismo su objetivo está a cinco puntos, pero le falta encontrar cierta consistencia y regularidad a sus resultados en Liga. El Mallorca, con la rigurosa baja del 'Vasco' Aguirre, intentará seguir siendo ese rival complicado que ya ha conseguido ganar en casa del Valencia. Con Muriqi y Kang In-Lee como principales amenazas para la defensa 'groguet', pueden hacer mucho daño al contraataque si Setién y los suyos deján muchos espacios en la zaga.

Real Betis - Sevilla, el Gran Derbi con dos dinámicas opuestas Uno líder de su grupo en Europa League y en puestos Champions, y el otro en descenso y fuera de su grupo en Champions League. Pocas veces en este siglo las dinámicas en el derbi sevillano habían sido tan favorables al Real Betis, pero cuando eche el balón a rodar, poco de eso valdrá. El Sevilla sigue azotado por las lesiones, y en Manchester añadió una más, la de Marcao, quien estará fuera hasta después del Mundial. Además un fijo de Sampaoli será baja por cumplir ciclo de amarillas, como lo es Isco. Este derbi es un todo o nada para los de Nervión, la oportunidad de aprovechar el derbi con una rampa para empezar a despegar en la clasificación, o un partido que les entierre aún mas en la clasificación y dé más alas aún a sus rivales. El Real Betis tiene la importante duda de Guido Rodríguez, esencial en la medular bética, pero su profundida de plantilla de momento ha hecho olvidar todas las bajas que ha tenido que soportar el conjunto de Pellegrini hasta el momento. Una victoria les pondría con 26 puntos, cifra muy respetable para tratarse de la jornada 13.