Por otro lado, el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) ha consiguido su primera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island, en el que el también español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió su primer podio tras la cuarta intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter en el brazo derecho, y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) es el nuevo líder del campeonato.

