Juan Ayuso no irá al Mundial de ciclismo

El ciclista español Juan Ayuso no disputará los Mundiales de ciclismo 2022, pese a que estaba llamado a liderar al equipo español convocado por Pascual Momparler, según ha anunciado el propio ciclista a través de un comunicado en sus redes.

Ayuso, tras su flamante tercer puesto en La Vuelta a España, renuncia por el cansancio acumulado en la ronda española, que finalizó en Madrid este domingo.

"He tomado la decisión de no ir al Mundial porque considero que no podré representar a España de manera óptima. Han sido tres semanas increíbles, pero siento que necesito recuperar tanto física como mentalmente", ha explicado Ayuso, que ha agradecido la confianza al seleccionador, Pascual Momparler.