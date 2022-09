El ciclista de Movistar Enric Mas ha explicado lo que ha ocurrido en el final de la 14ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2022, en la subida a la Sierra de La Pandera (Jaén), donde empezó bien, pero acabó sufriendo.

"Me he sentido muy bien hasta el tramo final. He cerrado el hueco de Primoz (Roglic), pero después he tenido que aflojar porque me ha dado un bajón impresionante", ha explicado el corredor español en la línea de meta es respuesta a RTVE.

"No sé si me habré cebado demasiado, yendo a unos vatios muy elevado. De todos los errores se aprende. Contento porque, aun así, hemos metido algo de tiempo al líder. Ha sido una subida realmente dura. Pensaba que las rampas del 15% serían algo antes y me las he encontrado en el tramo final, cuando Primoz me ha hecho sufrir. Han sido unos segundos muy importantes ahí, pero así es el ciclismo", ha añadido en declaraciones facilitadas por su equipo.

El balear del Movistar ha perdido este sábado 28 segundos respecto a Roglic (Jumbo), pero ha ganado 20 respecto al maillot rojo, Remco Evenepoel (Quick-Step), a priori los grandes aspirantes a la victoria final a estas alturas de la Vuelta.

Además, ha hablado sobre ellos dos. Del esloveno Roglic ha dicho que "si es verdad que estuvo, como dice, dos semanas sin bici tras el Tour, irá a más, porque el cuerpo, cuando recupera bien, la forma viene. Está demostrando ir a más y mañana (domingo) será un corredor a vigilar muy bien".

Y sobre el belga ha dicho que "es muy joven, esta es la segunda gran vuelta que hace y todo corredor así puede tener días complicados".

"Mañana será un día durísimo, el doble que hoy. Sierra Nevada será la etapa reina junto con la de Guadarrama. Veremos qué podemos hacer; si tenemos que cerrar al que arranque o atacar yo. Mañana, como vengo diciendo desde el principio, saldremos a disfrutar, y ojalá podamos buscar las cosquillas a otros corredores", ha concluido.