La selección inglesa continúa de dulce en su país y disputará la final de la Eurocopa femenina 2022 tras destrozar a una luchadora Suecia (4-0) que pudo adelantarse en el marcador, pero que terminó sucumbiendo a la superioridad inglesa con una segunda parte extraordinaria.

Los goles de Mead, Russo, Kirby y Bronze fueron más que suficientes para meter a las anfitrionas en la gran final de Wembley. Alemania o Francia disputarán la otra semifinal y el ganador se jugará el cetro europeo ante Inglaterra el próximo 31 de julio en el templo del fútbol inglés.

Y tanto va el cántaro a la fuente que al final, las 'three lions' lo rompen. Centro raso de Lucy Bronze al corazón del área y Mead , a la media vuelta, remata al palo largo para adelantar a la anfitriona en el marcador a los 32 minutos de juego. Suecia había empezado mejor el partido, pero las británicas habían ido ganando terreno con el paso de los minutos.

La intensidad del partido era extraordinaria y ambos conjuntos presionaban muy arriba para intentar hacer daño en robo tras pérdida. White no lograba rematar con comodidad un balón en el área pequeña y Stanway disparaba al centro de la portería demasiado forzaba por la defensa sueca.

No obstante, las inglesas también iban a disponer de ocasiones en los primeros compases del partido. Centro desde el carril izquierdo y en el segundo palo Mead no encuentra portería cuando tenía todo para anotar ante Lindahl , la guardameta del Atlético de Madrid .

El cuadro sueco no iba a amilanarse por la gran cantidad de aficionados ingleses en las gradas y la primera ocasión fue para ellas. Recuperación de las nórdicas en el centro del campo, pase filtrado para Jakobsson y la extremo amarilla se topa con la guardameta local cuando ya se cantaba el tanto visitante en el majestuoso estadio de Bramail Lane en Sheffield .

Inglaterra aplasta a Suecia en la segunda mitad

Si el comienzo de la primera mitad fue intenso, el del segundo tiempo lo sería todavía más. Inglaterra aumenta la renta en el marcador con el tanto de Bronze tras un cabezazo extraordinario desde el córner izquierdo. La nueva futbolista del Barcelona se elevaba sobre la defensa sueca y su cabezazo se colaba en la portería nórdica para poner a las inglesas con pie y medio en la gran final.

Las suecas no iban a tirar la toalla y Gerhardsson introducía a Seger y Kaneryd para intentar recortar diferencias y crear mayor superioridad en zonas de ataque. Blackstenius no conseguía rematar entre centrales tras un centro impoluto desde la izquierda y su testarazo no encontraba portería para desesperación de las visitantes.

Inglaterra buscaba el contragolpe y Alessia Russo tuvo en sus botas el tanto de la sentencia. Pase de la muerte de Hemp y la jugadora Manchester United erraba sin portera cuando tenía todo de cara para hacer el tercero en el estadio de Sheffield.

Eso le dio vida a Suecia y las nórdicas iban a disponer de la mejor ocasión del partido para las de amarillo. Blackstenius, sola ante Earps, remata con el muslo izquierdo, la pelota coge una parábola endiablada y obliga a la meta inglesa a realizar la palomita para evitar el primero de las visitantes.

Pero la anfitriona quería matar el partido y lo consiguió por medio de la delantera que acababa de fallar bajo los palos. Russo golpeaba con todo de cara en el corazón del área, Lindahl repelía el disparo, pero en el rechace anotaba el tercero con un tacón de fantasía para poner el delirio en las gradas inglesas.

Por si fuera poco, las anfitrionas anotaban el cuarto por medio de Kirby. La atacante del Chelsea usaba el disparo picado en la media luna, roza con la punta de los dedos Lindahl, pero ese esférico se acaba colando en la portería sueca para poner la goleada en el marcador y convertir Sheffield en una fiesta de goles.

No hubo tiempo para más y la selección inglesa disputará la final de la Eurocopa tras pasar por encima de Suecia en un partido marcado por la efectividad británica en la segunda mitad.