Bautista abandona Wimbledon tras dar positivo en COVID

Mala suerte para el castellonense. El tenista español Roberto Bautista abandona Wimbledon tras haber dado positivo en COVID el día en el que disputaba su segunda ronda ante el colombiano Galán.

“Hoy he notificado a @Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto.

I had to withdrawal because Covid. Hope to be back soon. ���� pic.twitter.com/QofBTobMLe“