Jorge Vilda: "Hemos buscado un equilibrio en todas las líneas"

El seleccionador español, Jorge Vilda, ha explicado los motivos por los cuales ha decidido dejar fuera a Amaiur, Ainhoa, Zornoza, Abelleira y Nerea de la lista final para la Eurocopa 2022 que se celebrará del 6 al 31 de julio en Inglaterra.

Además, ha destacado la veteranía y la juventud de la que dispone en su convocatoria y las amplias opciones que tiene entre las jugadoras que van a intentar conseguir el título europeo en Inglaterra.

"Tenemos bastantes alternativas en la delantera, tenemos 'falsos nueves' como Lucía Garcia, Salma o Mariona que también puede jugar arriba. Cualquiera de mis futbolistas puede jugar ahí, tenemos muchas posibilidades", ha insistido.

"El mensaje es ganar y seguir, no podemos pensar que ya hemos hecho algo. La clave es llegar al día ocho física y mentalmente bien para intentar superar el primer partido de la Eurocopa".

Sobre las aspiraciones de 'la Roja', el seleccionador no quiere lanzar campanas al vuelo . "Tenemos los pies en la Tierra, nuestros rivales están consiguiendo resultados muy buenos como Alemania o Dinamarca. Ellas no están eufóricas."

"Tenemos esa mezcla entre veteranía y juventud"

Asimismo, ha querido poner en valor el nivel de las futbolistas que finalmente no estarán en la Eurocopa. "Las jugadoras que se han quedado fuera tienen un nivel altísimo. Al final Salma se ha quedado tiene cosas que nos hacen pensar que puede rendir a gran nivel. Es una jugadora de futuro, pero diferencial. Tiene gran calidad técnica y esta Eurocopa nos va a servir para ver lo que nos puede dar".

Al seleccionador español también le han preguntado por la juventud en la convocatoria y la inexperiencia. "Si que hay jugadoras que no han estado todavía en un torneo así, pero disponemos de jugadoras con experiencia y esa mezcla entre veteranía y futbolistas más jóvenes nos va a aportar frescura en el juego".

"Hemos visto los informes de Alemania y Dinamarca y creo que podemos sacar buenas conclusiones de lo que nos vamos a encontrar con estas selecciones".

Por último, ha remarcado que le hubiese gustado llevar a más jugadoras a la cita europea. "He echado de menos que nos hubiesen dejado convocar a 26, pero no podemos llevar a más de 23. Los entrenamientos han sido muy ricos en competencia y las jugadoras que no podrán venir también serán partícipes desde donde estén."