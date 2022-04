Así te hemos contado el Liverpool 2-0 Villarreal

21:47

FINAL DE LA PRIMERA PARTE. NO SE MUEVE EL MARCADOR EN ANFIELD (0-0). El Liverpool está siendo muy superior a los amarillos que se defienden con uñas y dientes en su área ante las continuas acometidas de los 'reds'. Thiago Alcántara y Anderson mandaron dos balones a la madera y Salah tuvo una clara en la media luna. Los visitantes no han disparado a portería en la primera mitad y tendrán que abrirse si quieren crear peligro en la meta defendida por Alisson. Volvemos en quince minutos con más fútbol de Champions. No se muevan.