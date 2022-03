Rafa Nadal ha remontado este sábado un 2-5 adverso en el tercer set y se impuso por 6-2, 1-6 y 7-6(3) al estadounidense Sebastian Korda, número 38 del mundo, para mantener su racha de victorias (16-0) en 2022 y avanzar a la tercera ronda del torneo de Indian Wells.

Nadal, campeón este año del Abierto de Australia, Melbourne y Acapulco, ha estado al borde del abismo, pero con una nueva prueba de superación y carácter, ha remontado dos roturas de desventaja en el set decisivo y ha derrotado a Korda en el desempate tras una batalla de dos horas y 29 minutos.

“Never count Nadal out ������@RafaelNadal digs out of a 5-2 hole in the third to finish off Korda 6-2, 1-6, 7-6(3) and stays undefeated#IndianWells pic.twitter.com/3BLvN6Q9bY“