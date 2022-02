Marc Márquez, piloto español del equipo Repsol Honda, quiere arrancar ya la nueva temporada de MotoGP, después de dos años sin poder ganar el Mundial. El de Cervera ha analizado sus posiblidades para este nuevo curso y, aunque cree que puede luchar por el Mundial, asegura que, siendo realistas, ahora mismo no está ni para hacer podios.

“Habrá que tener paciencia para ganar“

"Las condiciones actuales no son para arrasar ni para ganar ni siquiera para podio. Pero podemos coger nivel para ganar el Mundial. Habrá que tener paciencia para ganar, igual que el año pasado que empecé luchando por 'Top 10' y acabé ganando carreras, es algo que he aprendido", reconoció sincero en una rueda de prensa tras la presentación del Repsol Honda Team 2022.

Pese a asegurar en dicha presentación que el objetivo era "luchar por el Mundial", señaló que la intención es esa pero la realidad actual es otra.

Es lo que me veo obligado a decir porque es lo que pienso y lo que siento. ¿Luchar por el título? Sí. ¿Es el peor momento antes de iniciar un Mundial? También. Pero el Mundial no se termina a una carrera. Y me siento cómodo improvisando, en carrera", explicó.

00.43 min Marc Márquez ya prepara la nueva temporada sobre una Honda

"No me veo remontando del último al primero en dos vueltas" "Mi intención, cuando digo de luchar por el título, es que una persona tiene que ir convencido a por un objetivo. Pero ahora no me veo remontando del último al primero en dos vueltas como en Jerez 2020. Pero tengo que ir convencido a por el objetivo, siendo consciente de que será difícil llegar y arrasar. No estamos en ese momento, ni tampoco estoy en un momento álgido con la moto", reiteró el campeón español. “No estoy en un momento álgido con la moto“ No obstante, en su "familia" de Honda está cómodo e intentará por todos los medios llegar a esa meta, a ese hipotético noveno mundial y séptimo en la máxima categoría. "Si estoy bien estos dos meses y en los 'tests', no tendré limitaciones para pilotar la moto y pensaré en mi actuación y en la de la moto, y en cómo luchar con el equipo para luchar por el título y afrontar las carreras de la mejor forma", aportó. “Estamos muy lejos de hacer todas las 'poles' y victorias“ "Siento que puedo luchar por el título, pero estamos muy lejos de hacer todas las 'poles' y victorias como hice en el pasado. Ahora vengo de una carrera distinta, primero necesito saber que puedo estar ahí", ahondó el piloto de Cervera. "El año es largo, hay muchas carreras y factores y el objetivo es ir a más, tomarse las cosas con calma pero sin pausa", añadió. 00.33 min Marc Márquez supera sus problemas de visión y vuelve a subirse a una moto