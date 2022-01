El Cádiz CF ha hecho público este martes el cese del hasta ahora técnico del primer equipo, Álvaro Cervera, y Sergio González se perfila como posible sustituto a la espera de conocer si habrá o no un técnico interino.

“❗️Álvaro Cervera deja de ser entrenador del #CádizCF.



¡Gracias por todo, míster! ��#LLNSN pic.twitter.com/cA8xnI0rWC“ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 11, 2022

En una escueta nota en su web oficial aseguran que Cervera "ha cesado de sus funciones como entrenador del primer equipo". En redes sociales sí que han agradecido su labor al técnico, en el cargo desde 2016 y con quien el Cádiz logró el ascenso hace dos temporadas.

La temporada pasada el conjunto gaditano fue una de las revelaciones de la temporada y se apuntó una victoria frente al Real Madrid en Valdebebas como gesta de la campaña.

En la presente, una serie de malos resultados han lastrado al equipo hasta la penúltima posición de la tabla liguera.

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que compareció en una conferencia de prensa tras el anuncio de la marcha de Álvaro Cervera, dijo que han contactado con Sergio González, que cenaron con él y que existe un acuerdo verbal que se esta plasmando en estas horas y que se está a falta de la documentación.

"El contrato no se ha firmado y si se firma mañana será la presentación", señaló el presidente del Cádiz, quien añadió que Sergio González "es un entrenador joven, capaz y con un concepto de fútbol parecido al de Álvaro. Era importante que no hubiera cambios drásticos", relató Vizcaíno. "No quería un apagafuegos. Es un proyecto en el que estará si cumple los objetivos", dijo el presidente del club andaluz.

Sergio González estaba actualmente sin equipo después de que fuera destituido a finales de la pasada campaña como entrenador del Valladolid.