100 años del rugby en España, con Radiogaceta de los Deportes

Radiogaceta de los Deportes se ha trasladado este viernes al Campo central de la Complutense para conmemorar los 100 años del nacimiento del Rugby en España. Por nuestros micrófonos ha pasado el presidente de la Federación, Alfonso Feijoo, quién ha asegurado el futuro de este deporte en nuestro país: "Los clubes están trabajando para que se incremente el número de jugadores en las escuelas". No obstante, Feijoo es consciente de la falta de tradición en España y en los colegios apenas se practica aunque están buscando soluciones: "No hay campos de hierba en los colegios pero nos estamos adaptando con canchas de baloncesto o balonmano".

Una de los puntos positivos en el avance del rugby en España es que se ha incrementado el número de mujeres que lo practican. De 33.000 licencias, el 12% son de jugadoras, un porcentaje que, según ha admitido Rosa Vega, que jugó el primer Mundial femenino de España en 1991, no es demasiado bajo, aunque dice que se avanza muy despacio en el deporte femenino: "A nosotras nos daba igual lo que pensase la gente de que las mujeres jugásemos al rugby. Por desgracia, no hemos avanzado mucho en el deporte femenino, aunque en ese momento tenia compañeras que en su casa no sabian que jugaban al rugby, nos daban la ropa a otras para que se la lavásemos".

08.13 min Radiogaceta de los Deportes - Rosa Vega: "En casa no sabían que ellas jugaban al rugby"- Escuchar ahora

Diego Zarzosa también ha recordado su gran momento como jugador. Disputó el único Mundial que ha jugado España, fue en 1999: "Es lo maximo a lo que puede aspirar un jugador de rugby. Tengo muchisimos recuerdos y muy buenos pero también muy duros. Sudáfrica era la campeona del mundo y nos enfrentabamos a ellos, totalmete amaters, en la cuna del profesionalismo".

“��Se cumplen 100 años desde que un estudiante de veterinaria crease en su Sant Boi natal el club decano del rugby español @UESantboiana.



�� Un reportaje de @jaumerielo https://t.co/pYOEiTXXOE pic.twitter.com/jCpYGIVj30“ — RadiogacetaRNE (@RadiogacetaRNE) November 5, 2021