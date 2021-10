El formato de L´Etape by Tour de Francia ha tenido doble presencia por primera vez en España. Con el sello de la carrera más importante del mundo, L'Etape Spain trasladó de nuevo el color amarillo este domingo en Granada, después de estar en Madrid el pasado julio. 1.000 ciclistas han podido disfrutar de la primera edición de 'L'Etape Granada by Tour de Francia presented by Lapierre', convirtiendo la capital granadina en el epicentro mundial del ciclismo aficionado, con presencia de países como Australia, Indonesia, China, Colombia, Brasil o Estados Unidos.

A las ocho de la mañana, 500 deportistas afrontaron el recorrido largo: 176 kilómetros con un desnivel positivo de 2.600 metros, cinco puertos y dos segmentos KOM que distinguieron al Rey y Reina de la Montaña, además del Sprint Challenge, un kilómetro que puso a prueba la velocidad de los participantes.

Por otro lado, 500 ciclistas más iniciaron más tarde su desafío, a las ocho y media de la mañana. En este caso, se enfrentaron a 131 kilómetros y 2.000 metros de desnivel, con tres puertos, otros tantos avituallamientos y también segmento KOM para deleite de los más escaladores. El ganador del Tour de Francia de 1988 y comentarista de TVE, Perico Delgado, formó parte del pelotón como embajador de la prueba. Al término de la misma, atendió a RTVE para tratar la actualidad del ciclismo profesional.

¿Qué tal la experiencia de L´Etape Granada by Tour de Francia? Granada es una tierra de mucho ciclista y terreno caníbal, de esos que hacen mucha mella. No ha sido un recorrido excesivamente duro para lo que podían haber encontrado, pero realmente tenía zonas duras. La primera parte del recorrido era muy llevadero, la vuelta ha sido realmente duro. Lo mejor ha sido la buena participación, el buen ambiente y la meteorología. Hacía un poco de frío, pero eso ha hecho que el esfuerzo, siempre al límite de nuestros cuerpos, se haya recuperado un poco en los momentos de descanso. Me ha encantado. Gran recorrido, gran participación y ha sido una jornada realmente potente y he visto a la gente muy feliz. “Buena jornada de @letapedutour Spain en Granada. Hemos disfrutado de los parajes granadinos, con el embajador de la prueba @pedrodelgadoweb. #Cycling pic.twitter.com/QVYpMl0pGo“ — Iñigo Zubeldia (@Inigo_Zubeldia) October 24, 2021

Hace una semana se presentó el recorrido del Tour de Francia. Dos contrarrelojes individuales y cinco finales en alto. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que el recorrido del año que viene del Tour de Francia cumple un poco los parámetros de los últimos años. Yo siempre les critico lo mismo. No se atreven a hacer el primer bloque de montaña realmente duro para no romper demasiado la carrera, para mantener una emoción y esa clasificación general. Y cuando llega el siguiente grupo de montaña, yo creo que les da miedo a hacer etapas demasiado largas y demasiado duras y hacen jornadas demasiado cortas. Al final, yo creo que hace falta un poco más de dureza o más distancia en las etapas de montaña, pero es el ciclismo que prefieren los organizadores del Tour de Francia. “#Cycling @pedrodelgadoweb analiza el recorrido del @LeTour 2022. pic.twitter.com/dRLOs4H6u7“ — Iñigo Zubeldia (@Inigo_Zubeldia) October 25, 2021 Lo digo porque, sobre todo, si tú tienes un mal día, pierdes tres o cuatro minutos, se te hace muy difícil recuperar con ese recorrido ese tiempo perdido. Hay que recordar Luxemburgo, donde pude recuperar casi 5 minutos de los ocho que perdí y, en ese aspecto, con estos recorridos es muy difícil. Pero también es verdad que con el nivel de corredores, como Pogacar, Bernal o Roglic, la verdad que la carrera lo hacen siempre difícil o más dura los corredores y el nivel de ciclistas es muy bueno para pasárnoslo francamente bien como la pasada edición del Tour.

¿Pogacar le ves infalible o crees que puede haber alternativa? Mi favorito yo creo que siempre va a ser Pogacar. De momento, su rival más directo casi a su mismo nivel es su compatriota Primoz Roglic, pero la juventud siempre es un grado y para Roglic ya ha pasado la treintena y los años le van, supongo de una manera u otra, a pasar factura mientras que el desparpajo que tiene con esos 23 años de Pogacar, pues, creo que seguirá siendo el favorito para todo. Las etapas que no son de alta montaña tendremos, esperemos, a Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert o Alaphilippe, que son corredores, como vimos en el pasado Tour de Francia, que dan mucho juego. Lo mejor, para mí, no es el recorrido, sino los participantes.

¿Estaremos un año más sin poder contar con un corredor español en la lucha por la victoria? Por parte de los españoles, yo creo que Enric Mas seguirá siendo nuestro hombre de la clasificación general. Tal vez, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, yo creo que todavía necesitan dos años más para madurar, para coger esa vitola de gran campeón y que lo tengan que demostrar, pero insisto, Enric Mas, va a seguir siendo ese hombre de la clasificación general, llámese para el Tour de Francia o la Vuelta a España.