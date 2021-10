Los deportes urbanos toman la capital con el Madrid Urban Sports

El Madrid Urban Sports ha teñido las pistas de Matadero de una cultura urbana que ya es olímpica, pero busca seguir tumbando muros. Para ello, una plantilla de lujo, llena de atletas olímpicos no ha faltado a la cita: Danny León, Julia Benedetti, Daniel Dhers, Angelo Caro, Charlotte Hym o Nick Bruce seguirán buscando dar visibilidad a unos deportes que también son una forma de ser.

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 han sido sólo el principio. Skateboarding, BMX y básket 3x3 llegan como las grandes categorías olímpicas, pero también habrá modalidades de scooter, break dance y roller freestyle. Y todo se podrá vivir en Teledeporte y RTVE Play.

Julia Benedetti, la joven representante española en Tokio cree que hay que acabar con el estigma negativo de los deportes urbanos : "El skate es un deporte pero es una forma de vida. Mucha fente lo relaciona con cosas negativas, con la calle... Pero no tiene por qué ser así.

El atractivo de los deportes urbanos está en lo visible; Las acrobacias, los trucos, los giros....: "Al final son deportes individuales que visualmente enganchan " explica a RTVE Danny León, skater profesional y representante de España en los Juegos Olímpicos: "Practicando mucho entiendes cosas que no sabías. Te poner pequeñas metas que intentas alcanzar y es lo que hace que sigas. Con 17 años que llevo patinando sigo teniendo pequeñas metas por las que luchar dia a dia."

Visibilidad y espectáculo

Para Danny León ha habido una puerta que impedía dar visibilidad a este tipo de deportes. Hacerlos olímpicos es un muro que debería haber caído mucho antes para el sktaer: "Llevamos muchos años poco valorados y el Urban Sports nos va a ayudar. Espero que conozcan el skate de otra forma a la que se cree la gente que es".

Sin embargo, el campeón de España no llega en sus mejores condiciones: "Me da un poco de pena que estoy un poco lisiado, pero por fin traer un evento a Madrid me hace mucha ilusión por poder avisar a mis amigos que vengan".

Benedetti coincide con Danny: "Creo que es importante que el skate haya sido olimpico para que la gente lo conozca y sirva para darle un impulso. Vengo con muchas ganas porque todas las competiciones son una oportunidad para reunirte con tus amigos y patinar todos juntos. Con ganas de pasarlo bien."

París 2024 será la próxima parada para seguir buscando trampolines y ganar visibilidad. Se aceptan más retos hasta entonces.