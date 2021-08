En RTVE, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 van mucho más allá de las competiciones que puedes encontrar completas en RTVE Play. Queremos centrarnos en los protagonistas del día, descubrir más sobre ellos y de ellas. En un nuevo capítulo de '¿Y tú cómo lo ves?', Pedro Delgado y Carlos de Andrés han analizado el ciclismo en ruta en Tokyo 2020 y sus principales protagonistas. No te pierdas este, otros formatos y los resúmenes más importantes del día en RTVE Digital.

Roxana Popa, lecciones tras tres operaciones de rodilla

La gimnasta española Roxana Popa, y única representante de España en la final individual de gimnasia artística, ha hablado sobre la preparación mental de cara a los Juegos Olímpicos en un nuevo capítulo de 'Los Juegos de Ellas': "En el deporte de alta competición vivimos un agotamiento mental y un alto nivel de autoexigencia de decir constantemente: quiero más".

La joven gimnasta española tuvo que someterse a tres operaciones tras una grave lesión de rodilla. En la entrevista realizada con RTVE, Popa ha contado que aprendió mucho de su lesión, en especial, acerca de la forma de afrontar en el día a día los entrenamientos y competiciones: “No me da ningún tipo de reparo decir hoy no me apetece entrenar, porque somos personas".

Y es que en el deporte de élite es muy común ver cómo los deportistas tienen que lidiar día a día con lesiones graves que además de su físico afectan también a su mente. Es el caso Simone Biles, que ha renunciado a competir en Tokyo 2020 para cuidar su salud mental, un gesto que han alabado muchas personas.