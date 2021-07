Es la segunda edición en las que aparece una delegación de Refugiados en unos Juegos Olímpicos y Yusra Mardini es su abanderada este año en Tokyo 2020 junto a Tachlowini Gabriyesos. La historia de Yusra comienza en 2011 cuando, durante la Guerra de Siria, una bomba destrozó su casa y, otra bomba, la piscina donde entrenaba. En 2015 decidió acabar con esta experiencia y decidió subirse a un bote con 18 personas, con capacidad para 6, y cruzar el mar Egeo para huir de su país.

Su marcha de Siria

Su hermana y ella huyeron de Siria en un bote por el mar Egeo con la mala fortuna que, en mitad del trayecto, se les paró el motor y quedaron a la deriva. En ese momento, su hermana y ella, junto a otros miembros de la tripulación, decidieron meterse en el agua y ponerse a nadar durante tres horas para poder llegar a tierra firme: "Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana", contó Yusra a ACNUR. Llegaron finalmente a la costa de Lesbos exhaustas y con síntomas de hipotermia, pero lo consiguieron. "Con una mano sujetaba la cuerda que estaba atada al bote, mientras que nadaba con la otra y los pies".

Actualmente, Yusra reside en Berlín, al igual que sus padres que también huyeron de Siria, y entrena desde allí, lo que le ha permitido entrar tanto en los JJOO de Río de Janeiro 2016 como en los actuales, Tokyo 2020.