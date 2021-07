El nuevo lateral de la Lazio, Hysaj, ha sido amenazado por los ultras tras cantar el 'Bella Ciao' durante una cena con su nuevo club. El jugador albanés ha llegado gratis al conjunto romano tras desvincularse del Nápoles al no renovar su contrato. Sarri fue determinante en su decisión ya que fue entrenador suyo durante su etapa en el conjunto napolitano.

Es tradición que, cuando llega un nuego jugador, haga una breve presentación y cante alguna canción en una de las primeras cenas con el equipo. En esta ocasión, Hysaj cantó 'Bella Ciao', una canción popular antifascista que se cantaba en Italia entre 1943 y 1945 contra Mussolini a modo de resistencia por parte de los partisanos.

“hysaj singing bella ciao on his lazio initiation and rattling the fascists nest is definitely the thing you love to seepic.twitter.com/mKG8pjSVWC“