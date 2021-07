La primera participación olímpica de España fue en Paris 1900. En la ciudad de la luz se celebró ese año una Exposición Universal aprovechando ese evento se disputaron durante seis meses unas competiciones deportivas, las cuales se denominaron: Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes. Unos Juegos donde no hubo ni ceremonia de inauguración ni clausura y donde las mujeres fueron protagonistas, ya que por primera vez que pudieron participar en una cita olímpica.

Los deportes en las que hubo competición femenina fueron tenis, golf y croquet. Hubo hasta 34 modalidades deportivas con un total de 58.781 participantes de 30 nacionalidades distintas, que se dieron cita en los denominados Juegos de la II Olimpiada.

@@NOTICIA[ 2130262]

La representación española estuvo compuesta por nueve deportistas: los pelotaris José de Amezola y Francisco Villota; el esgrimista Duque de Gor, los remeros Fórmica, Camps, Vela, Margarit y Quintana; y Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós en tiro al pichón.

José de Amezola y Francisco Villota se inscribieron en la modalidad de cesta punta de pelota vasca. En la categoría amateur sus únicos rivales fueron el equipo francés compuesto por Durguetty y Etchegaray.

Esta fue la medalla menos “sudada” de la historia de los Juegos dado que nunca se llegó a disputar el campeonato en el frontón de Neuilly sur Seine de París. La pareja francesa se retiró por disconformidades con el reglamento y con la organización. Se desconoce el premio que obtuvieron los puntistas, eso sí, no fue una medalla ya que no se las otorgaron a los vencedores. Las recompensas fueron: peines, calcetines, reproducciones de la Torre Eiffel, guantes, entre otros.

@@NOTICIA[ 2131200]

Sin embargo, esta medalla es reconocida gracias a la tesis Bill Mallon sobre los Juegos Olímpicos de Paris 1900, cuyo título oficial es ‘The 1900 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events, With Commentary’. Para aclarar qué pruebas eran consideradas deportivas y así concretar qué deportistas tendrían medalla siguió los siguientes criterios: amateurs, internacionales, sin "handicaps" y abiertas. Así fue cómo entró el torneo cesta-punta y se quedó fuera el tiro al pichón, donde Pedro Pidal obtuvo el segundo puesto. Pidal se quedó sin medalla mientras que a los jugadores de cesta punta sí les fue reconocida.

Estis criterios de Mallon fueron aceptados por el COI en 2004, año en el que José de Amezola y Francisco Villota se coronaron como los primeros medallistas de nuestro país en los Juegos Olímpicos, y obviamente murieron sin saberlo.

¿Pero quiénes fueron esta dupla de puntistas? José de Amezola provenía de una de las familias de la alta sociedad de Vizcaya. Fue considerado uno de los empresarios más importantes de la provincia entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, según recoge la hemeroteca de la época. Por su parte parte, Francisco de Villota era miembro de alta sociedad madrileña. Fue presidente del Club Euskal-Jai así como organizador de torneos de pelota vasca en la capital