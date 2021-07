Los Phoenix Suns han acabado su serie contra Los Ángeles Clippers a lo grande y se han metido en sus primeras Finales de la NBA desde 1993. Los Suns llegaban a Los Ángeles con ganas de cerrar su clasificación a las finales de la NBA después de que los Clippers diesen la sorpresa en Arizona y pusieran la serie 3 a 2 y mejor no pudieron resolver el sexto partido de la serie, que finalizó con un contundente 130 a 103 en el marcador final para sellar el 4-2 en la serie.

Ya lo dijo el mismo base de Phoenix después de conseguir la tercera victoria en la serie ‘’no quiero que me habléis de ventajas de 3-1’’. Paul no quería que su mal recuerdo en las series cuando jugaba con Houston Rockets y Los Ángeles Clippers hace unos años volviesen a aparecer por su cabeza. Y esta noche se desquitó a base de puntos. Una noche mágica para un base legendario al que solo le faltaba esto, meterse en unas Finales. 41 puntos, 8 asistencias y ninguna pérdida en una auténtica mastercalss de cómo debe jugar un base un partido como este .

La apisonadora de Phoenix machacó a los Clippers después del descanso

Mientras le duró la gasolina a Paul George y a Marcus Morris, los Clippers se engancharon al partido. Acompañados por un gran Beverley en defensa, pero sobre todo en ataque (11 puntos al descanso), los tres mosqueteros soñaban con llegar a otro séptimo partido que le diese más epicidad a su trayectoria en estos playoffs, pero no siempre se puede vivir de remontadas. El cansancio de Paul George era notorio después de llevar serie y media llevando al equipo a su espalda. No sorprenden tanto sus 21 puntos como que solo intentase 15 tiros en todo el partido. El que no sorprendió fue Beverley, quien fue expulsado del ecuentro después de empujar por la espalda a Chris Paul cuando ya tenían el choque perdido,un gesto muy feo.

Hasta 27 puntos anotó Chris Paul en los últimos 14 minutos de partido para desactivar cualquier intentona de los Clippers. Una auténtica exhibición para hacerse con su primer título de Conferencia, secundado por Booker con 22 puntos, aunque con malos porcentajes de tiro. Al joven escolta de Phoenix es al que mejor le van a sentar estas mini vacaciones de una semana antes de empezar las Finales porque se le vio tremendamente agotado en los últimos partidos de la serie.

También cabe destacar al factor Crowder, que mejora a cualquier equipo al que va, como lo hizo con Boston y con Miami. 19 puntos del alero de los Suns y una gran actividad defensiva que fueron claves para romper el marcador mediado el tercer cuarto. Ayton también ayudó con 16 puntos y 17 rebotes.