Agobiado por la presión, Tom Dumoulin, ganador del Giro 2017 y excampeón del mundo contrarreloj, sorprendió a todos a principios de año al anunciar su retirada temporal del ciclismo profesional. "Es el momento de parar unos meses o quizá un año", dijo en enero. Por suerte, apenas cuatro meses después, su equipo, el Jumbo-Visma, ha confirmado el regreso del corredor al pelotón. Será en el próximo Tour de Suiza.

Dumoulin, por tanto, volverá a las carreteras el próximo 6 de junio en una carrera de una semana que habitualmente suele servir de preparación para el Tour de Francia. Este año, además, será útil para aquellos ciclistas que disputen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Precisamente los Juegos son el gran objetivo de Dumoulin, según se afirma en el comunicado del equipo, en el que indica que tras el Tour de Suiza, el holandés disputará los campeonatos nacionales de su país, tanto en ruta como contrarreloj.

“Back in the peloton ➡️ @tom_dumoulin



His first race will be the Tour de Suisse����“