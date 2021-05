Cristian Rodríguez (El Ejido, Andalucía, 1995) ha logrado su primera victoria doble como ciclista profesional: se adjudica el Tour de Ruanda y el triunfo de la etapa final. El ciclista almeriense cambió de aires esta temporada, incorporándose en las filas del Total Direct Energie y le ha venido bien en sus aspiraciones personales. A sus 26 años, Rodríguez considera que el triunfo "será un salto en confianza para poder conseguir más éxitos", señala a RTVE horas después de su gran triunfo en tierras africanas.

El corredor andaluz quiere centrarse en las vueltas de una semana, pero sin descartar las grandes vueltas, aunque hasta ahora, no ha tenido buenas sensaciones en las carreras de tres semanas.

¿Cuáles son tus sensaciones tras tu primera victoria doble en tu palmarés? Muy contento, llevaba buscándola bastante tiempo. A veces la había visto cerca, como el año pasado en la Volta a Portugal, pero no llegaba hasta que este año ya ha llegado y ha sido por partida doble.

Cambiaste de aires esta temporada fichando por el Total Direct Energie y llegan los triunfos. Como dices, ¿un victoria perseguida? Sí, cambié de aires este año y bastante contento. Al final, era lo que buscaba, que me transmitieran tranquilidad, era lo que necesitaba y, a las primeras de cambio, ya he podido conseguir el objetivo. Para ello, cambiamos de aires para buscar esa tranquilidad que ellos me ofrecieron.

Te colocaste líder en la sexta etapa y no has soltado el maillot hasta el final. Es la primera vuelta por etapas que ganas. ¿Se demuestra que puedes optar por la general de vueltas de una semana? “Ahora correré más tranquilo, sin miedo y podré disfrutar“ Al final, siempre me ha gustado hacer la clasificación general de las vueltas de una semana o de tres semanas. Ya hice una general de una gran vuelta, como es la Vuelta a España en 2018, aunque era bastante joven y era bastante difícil para mí. Vengo trabajando poco a poco desde el comienzo de profesionales y es lo que me gustaría optar. Empezar a trabajar la general de una semana y después continuar con las grandes vueltas.

¿Te esperabas esta victoria? Al final es por lo que vienes luchando. Nunca te lo esperas, pero siempre pueden llegar, así que bien.

¿Se ha cumplido uno de tus objetivos a inicio de temporada? Sí, se ha cumplido mi objetivo de la temporada. Ahora, podré correr más tranquilo, sin ningún tipo de miedo y podré disfrutar mejor, seguro.

¿Es un salto cualitativo en tu carrera profesional? Es algo que se ha conseguido en el que llevo trabajando bastante tiempo. Seguro que será un salto, sobre todo, en confianza para poder conseguir más éxitos.

¿Esta victoria viene a refrendar tus aspiraciones personales de cara a futuro en carreras de mayor nivel? Sí, seguro, ahora voy a correr de nuevo carreras de bastante nivel, en Francia, sobre todo. Mi calendario, ahora, es casi todas las carreras en Francia y tengo que seguir luchando. Para ello, vamos a trabajar.

¿El trabajo en el Caja-Rural ahora trae sus frutos? “Al cambiar de equipo me han sabido sacar partido y rendimiento“ Mi trabajo en el Caja-Rural, la verdad, que ellos me dieron formación, buenas carreras y bien. Ahora al cambiar de equipo, me han sabido sacar partido y rendimiento, pero no creo que haya cambiado tampoco ni la forma de correr ni de preparación. Solo ha sido tranquilidad y con ello ha llegado.

¿El objetivo es ser uno de los ocho corredores del equipo en el Tour de Francia? Sí, es un objetivo, aunque es ambicioso. Es mi primer año en el equipo, soy joven, es el Tour de Francia, no es cualquier cosa. Si estoy en la salida, bienvenido sea. Intentar hacerlo lo mejor posible, que no, no pasa nada. Hay otro tipo de carreras.

¿Te ves más cómodo en vueltas de una semana o te gustaría formarte para alcanzar ese nivel de recuperación que necesita el cuerpo en carreras de tres semanas? Después del año pasado que no hice una gran vuelta... Me dejó un sabor agridulce en 2019 en la Vuelta a España. Tampoco me fue muy bien, no tuve buenas sensaciones. En principio, me centro en vueltas de una semana para disfrutar y lo otro vendrá con el tiempo, con la edad y con la maduración del cuerpo, seguro.

¿Cuáles son las carreras francesas que vas a disputar? El 24 de mayo voy a competir en la primera edición del Mercan´Tour Classic Alpes-Marítimos, después estaré en el Desafío Mont Ventoux y posteriormente en la Ruta de Occitania.

Primeros meses compitiendo con el Total Direct Energie. ¿Te has adaptado bien al equipo? La adaptación ha sido buena. No entendía nada el idioma. Poco a poco voy entendiendo ya algo. Los compañeros me han ayudado muchísimo. Creo que me he integrado bien en el grupo.

¿Mantienes la residencia en El Ejido o haces concentraciones en Francia? Yo sigo viviendo en casa como siempre, pero suelo ir a concentraciones en Francia o el equipo hace en España concentraciones, depende un poco. Viajo para las carreras.