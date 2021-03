Bilbao dará el pistoletazo de salida en el Tour de Francia 2023

Bilbao acogerá la salida del Tour de Francia 2023 el 1 de julio del mencionado año, según ha confirmado este viernes la organización de la prueba francesa en un acto junto al Museo Guggenheim. Sin embargo, el Gobierno vasco no ha querido "focalizar" en ninguna ciudad la salida, queriendo ampliar la promoción a la marca "Euskadi Basque Country".

“�� Grand Départ #TDF2023

�� 1st July 2023

�� It's destination Bilbao and @Bizkaia for the start of the 110th edition of the Tour de France!



�� Grand Départ #TDF2023

�� 1er juillet 2023

�� Direction le Pays Basque et Bilbao pour la 110ème édition du Tour de France ! pic.twitter.com/bZkzChV6uG“