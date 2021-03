Hagler peleó en los escenarios más importantes del boxeo contra los nombres más importantes, ya que él, Leonard, Hearns y Roberto Durán dominaron las clases de peso mediano durante una época dorada para el boxeo en la década de 1980.

Tranquilo y con una inquietante personalidad pública, Hagler peleó 67 veces durante 14 años como profesional, teniendo marca de 62-3-2 con 52 nocáuts.

Hagler era inconfundible en el ring, luchando desde una postura de zurdo con su cabeza calva brillando en las luces.

Fue implacable y cruel, deteniendo oponente tras oponente durante una racha de ocho años que comenzó con un disputado empate contra Vito Antuofermo en 1979 que luego vengó.

Siempre boxeo pensando que ni los aficionados ni los promotores le daban el crédito que merecía.

En una ocasión se enojó tanto por no ser presentado antes de una pelea de 1982 con su apodo de Marvelous (Maravilloso) que fue a la Corte para cambiar legalmente su nombre.

Su promotor Bob Arum, ha señalado que Hagler "fue uno de los pesos medianos más grandes de todos los tiempos, y una de las mejores personas con las que he estado y promovido. Era un hombre real, leal y simplemente una persona fantástica".

“Marvelous Marvin Hagler was among the greatest athletes that Top Rank ever promoted. He was a man of honor and a man of his word, and he performed in the ring with unparalleled determination.



He was a true athlete and a true man. I will miss him greatly. pic.twitter.com/RjNSlayBwA“