El Europeo femenino de Balonmano se disputará íntegramente en Dinamarca, según ha confirmado la Federación Europea de Balonmano (EHF) sobre el capeonato que arranca el 3 de diciembre y que se prolongará hasta el 20 del mismo mes.

El torneo se desarrollará en las ciudades de Herning, como estaba previsto, y de Kolding, que acogerá a los equipos de los grupos de la ronda preliminar C y D y un grupo de la ronda principal, después de que la pasada semana Noruega renunciara a acoger el torneo por las restricciones del coronavirus en este país. Los partidos que se disputen en Kolding se celebrarán en el pabellón Sydbank Arena.

"La semana pasada ha sido extremadamente desafiante en estos tiempos que en sí mismos ya son desafiantes", reconoció el presidente de la EHF, Michael Wiederer.

"La flexibilidad y los esfuerzos de la federación danesa, con el presidente Per Bertelsen y el secretario general Morten Stig Christensen a la cabeza y con su personal altamente motivado, no se pueden calificar lo suficiente, especialmente cuando se trataba de crear un ambiente seguro para todos los participantes en un segundo lugar, completamente nuevo", remarcó.

