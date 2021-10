En camino para su vigésimo Grand Slam, que le iguale con el suizo Roger Federer, Nadal se presenta sin haber perdido un set en las semifinales.

"Es muy tarde, pero esto gracias por haber aguantado estas condiciones tan duras", ha declarado Nadal al público tras la victoria. "Sinner es un gran talento que tiene muchos golpes difíciles. Llegará lejos en el circuito. He tenido la suerte de recuperar en el primer el set. Las condiciones no eran fáciles para mí. Pero he podido ir a mejor", ha agregado.

El español lamentó la tardía hora de inicio, por lo que no tendrá dos días de descanso "sino uno y medio".

“He's even got jokes. There's nothing he can't do ��@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/Y9E7OcVS4g“