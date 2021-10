El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha contado en una entrevista en exclusiva a TVE cómo ha sido el primer día de vuelta a los entrenamientos en el equipo blanco tras el parón por la pandemia de coronavirus y ha explicado qué espera del regreso de la competición, que según el presidente de LaLiga Javier Tebas podría producirse el 12 de junio.

"Ha estado bien volver un poco a volver a entrenar, pero ha sido raro, diferente, pero sentir el césped y entrenar es mejor que nada", ha dicho el cancerbero belga, que ha explicado que siguen el protocolo por el que tienen que usar "guantes, mascarilla, bajar, subir, estar a dos metros uno de otro, entrenamiento individual, desinfectar todo...".

"Aún así, desde lejos hay los mismos piques entre todos, hay que sentir esa unión de equipo y trabajar con el objetivo de ganar la Liga e intentar ser campeón", ha señalado tras volver "sin miedo" pero con precaución: "Miedo no, tenía ganas de volver con la precaución del protocolo, no quieres coger el virus y pasarlo a otra persona, queremos que el virus no esté y todos podamos volver a la normalidad lo antes posible. Tenemos ganas de volver a hacer nuestro trabajo".

“Quedan once partidos y hay que jugar“

Respecto al futuro de la competición, Courtois cree que hay que completar la Liga: "Para mí, una Liga se juega a temporada completa, quedan once partidos y hay que jugar. Igual en casos extremos, como el del Liverpool con 25 puntos de ventaja, el PSG con 15... sí pueden cerrarse, pero nosotros estamos en plena lucha con el Barça y no sería justo. Hay que jugar toda la Liga y no tres cuartos".

Respecto a la polémica por sus palabras sobre el Barça, el portero ha aclarado que "en ningún momento" ha dicho que se tenga que proclamar campeón al Madrid si se acaba la Liga: "Solo decía que estábamos en un mejor momento, pero es una opinión personal, creo que estamos más fuertes que el Barça".

"Somos el Real Madrid y siempre luchamos para todo. Nos sentimos muy bien y todos se han recuperado. Sería raro que no tuviera confianza en mis compañeros y en mi equipo. Quedan partidos difíciles pero siempre voy a pensar así. Es una lucha final que va a ser diferente de lo habitual, pero vamos a luchar para intentar ganar la Liga. Creo que todo el mundo está muy enfocado en ese objetivo", ha añadido.