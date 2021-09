Con una crisis económica tan bestial como la que está acarreando el coronavirus, el anuncio del Atlético de Madrid de devolver a sus abonados el 20% del importe de los abonos de esta temporada parecía una buena noticia para su afición. Sin embargo, al leer “la letra pequeña” de este reembolso, la sensación mayoritaria de los socios rojiblancos con los que ha contactado RTVE.es es de enfado y malestar con el club, que este jueves ha tratado de responder a las dudas en un nuevo comunicado.

No están satisfechos ni con la forma de devolución, un descuento en el abono del año que viene; ni con el porcentaje anunciado, ya que faltan por disputarse el 26% de los partidos de Liga y no un 20%.

Una indignación que desde la Unión de Peñas del Atlético de Madrid tratan de calmar, asegurando que “el comunicado no está bien redactado y da lugar a muchas dudas”. Así lo afirma Alberto García Ruíz, delegado de la Unión de Peñas, que ha mantenido encuentros informativos con el club durante este confinamiento. “El comunicado no está bien redactado porque da a entender que vamos a pagar ya el abono, pero eso no es así”, asegura el responsable de comunicación de la Unión de Peñas.

“El club no sabe cuántos partidos van a poder celebrarse con público el año que viene y por tanto no se sabe aún cuál será el precio del abono. Ahora vamos a pagar solo la cuota de socio, para que el club sepa con cuantos socios cuenta. Y luego, cuando se aclare más el panorama, ya nos cobrarán la totalidad del abono”, explica Alberto García.

“Pero eso que nos han contado a nosotros en privado, no queda claro en el comunicado”, añade este delegado, que insiste en señalar que

la intención del club es “buena”, aunque quizá se haya precipitado “tratando de informar a los socios y hacer un ejercicio de transparencia”. Por este motivo, Alberto García, asegura que se pondrán en contacto con el club para pedirle otro comunicado en el que aclaren las numerosas dudas surgidas a raíz de la nota de este miércoles.

“Es un timo. Me están obligando a renovar” Y a la espera de si el Atlético aclara o no esas dudas, la afición rojiblanca no duda en calificar de “timo” o “robo” el descuento ofertado por el club.

Y es que, tanto para el abono de Liga como para el abono Total (que incluye Copa y Champions), lo que ofrece la entidad colchonera es “un descuento del 20% en el abono de la temporada 20-21”. Una condición que ha enfadado a muchos seguidores rojiblancos. “Eso no es una devolución. Es un timo. Me están obligando a renovar el año que viene si quiero recuperar mi dinero. ¿Y si no renuevo qué? ¿Se quedan con mi dinero?”, cuenta Alberto García, un atlético que ahora mismo tiene “otras necesidades más urgentes que el abono”. “Hemos pagado por un espectáculo que no vamos a disfrutar“ “Es vergonzoso. Deberían dar también la opción de recuperar el dinero sin más, porque mucha gente no va a poder renovar”, añade Daniel Jiménez, otro rojiblanco “muy enfadado” con el comunicado del club. “Yo vería bien que al que renueve le descuenten al menos un 25% pero al que no pueda, o no quiera por miedo al coronavirus, le deben reembolsar ese dinero en efectivo. Porque hemos pagado por un espectáculo que no vamos a disfrutar”, relata Carlos Melones, presidente de la Peña Atlética ‘Patones’.

Reclaman una devolución mayor del 20% Otra de las quejas más escuchadas por el comunicado del Atlético es que el club debería devolver más de un 20%, ya que el número de partidos que resta por ver en el estadio son un porcentaje mayor. “Me parece una ridiculez. Un 20% me parece muy poco para los partidos que quedan, que nos estamos jugando entrar en Champions, además de que falta como mínimo un partido más de Liga de Campeones. Es muy cutre, se están aprovechando de nosotros”, comenta José Julián López, presidente de la Peña ‘Fernando Torres’, de Fuenlabrada. En la misma línea, Arantxa, otra seguidora rojiblanca, señala que esa devolución no le parece suficiente: “Quedan por disputarse 5 partidos de 19 en total de Liga. Eso es un 26%, no un 20%. ¿No saben echar cuentas? No tiene ni pies ni cabeza”. Daniel Barjola, vicepresidente de la Peña ‘Los últimos de Calderón’, añade que en su agrupación “no ha sentado bien porque la gente había hecho la regla de tres simple”. “Si la liga tiene 19 encuentros y faltan 5, pues me tienen que devolver el 26%. No hay más. Pero para justificarlo se han sacado ahora eso de las categorías de partidos. Y han calificado los cinco partidos restantes como de categoría baja, cuando no lo son. Cualquier rival te puede ganar pero es que, por ejemplo, había un duelo directo por la Champions contra la Real Sociedad. La gente está muy desilusionada, la verdad”, señala. Asimismo, Jesús, de la Peña ‘1903’ de Toledo, considera que el comunicado es incompleto porque “no explica cómo se va a compensar a los que son socios no abonados”. “Si no habían disfrutado de su partido anual gratis, ¿Qué va a pasar? ¿Le darán dos el próximo año?”. En su opinión el comunicado tiene muchas lagunas, aunque considera un gesto de “buena voluntad que congelen el precio del abono para la temporada que viene”.

“Es lamentable que el club no piense en sus socios” Pero las quejas al comunicado del Atlético no se quedan ahí, y hay quien tilda al club de “oportunista” por sacar ahora el tema de la compensación justo cuando comienza la campaña de captación de abonados del año que viene. “Llevamos dos meses sin fútbol y el club mudo. Y justo ahora que hay que decir si queremos seguir o no como socios nos dicen esto. Que casualidad. Es lamentable que el club no piense en sus socios más que cuando hay que pagar”, añade Miguel, otro socio rojiblanco. “Lo veo un poco abusivo. Yo puedo entender las dificultades del club como SAD pero deben cuidar al aficionado, que al fin y al cabo es el que levanta al equipo. No nos pueden pedir que paguemos ahora el abono del año que viene cuando no sabemos si el fútbol va a volver en noviembre, diciembre o enero”, lamenta José Julián López. Además, el presidente de la Peña ‘Fernando Torres’, pone de manifiesto otro problema con el comunicado del equipo colchonero y es que en él no se especifica “cómo se va a devolver, si es que piensan hacerlo, el dinero del párquing a los que los tenemos contratado”. Asimismo, otra duda a los seguidores colchoneros, es si a ese reembolso del 20% se le va a añadir el dinero que cada socio tenga acumulado por haber cedido el abono en aquellos partidos a los que no ha podido acudir.