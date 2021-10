El DNI -que no el pulsómetro cuando aún se sube a la bici- le dice que cumple 60 años. Eso lo veía venir. Lo que no se esperaba Pedro Delgado es que casi 30 años después de colgar la bicicleta volvería a levantar de la siesta a los españoles por culpa de una pandemia mundial, que ha llevado a Teledeporte a reemitir sus logros deportivos por las carreteras españolas y francesas durante sus años gloriosos en la Vuelta a España y en el Tour de Francia.

"Dentro de la dolorosa situación que vivimos, esto ha compensado. Me ha hecho especial ilusión verme a mí a los corredores de mi quinta peleando y siendo protagonistas. Te quedas asombrado de lo que han cambiado las carreteras, las bicicletas o las carreras", confiesa.

Y es que una de las cosas por las que el segoviano recordará estos días de confinamiento es por poder mostrar a sus adolescentes hijos cómo era su padre, al que todos conocían como 'Perico' en aquel entonces: "Ver a su padre en acción, en esas transmisiones de la época es algo increíble", explica.

" Creo además que ha habido muy buena respuesta por parte de los aficionados . El otro día hablando con Anselmo Fuerte me decía: ¡Soy más famoso ahora que cuando corría! Hemos ganado unos aficionados que no eran nuestros", argumenta. "El recuperar el corredor que fui, el campeón que fui, a nivel de autoestima está muy bien", añade.

La pandemia del Covid-19 está afectando a todos los aspectos de la vida y el ciclismo no es ajeno. Después de la comparecencia del presidente francés, Emmanuel Macron, se da por hecho que el Tour de Francia no arrancará, si es que lo hace, antes del 14 de julio.

Circunstancia esta que alteraría prácticamente todo el calendario ciclista mundial. "Yo era optimista y pensaba que como mucho el Tour se retrasaría una semana pero si ya hay un edicto presidencial... Es un varapalo. Se me han roto todos los esquemas porque esto supone que pisaría a la Vuelta a España. ¿Qué va a pasar con la Vuelta?"

"Creo que todo el mundo tiene claro que se va a retrasar todo un mes pero es que ni aun así se podría encajar todo el calendario. Me da miedo porque el Tour es el dueño también de la Vuelta. No me gusta", analiza.

"Según ha golpeado a todos la pandemia, el ciclismo también lo va a sufrir. No va a ser una excepción. Todo lo que sea suavizar el impacto será bueno. El movimiento de fechas afecta también a los equipos, de hecho algunos ya han anunciado que se quedan sin patrocinadores, y también a los ciclistas, algunos ya han perdido el 40, 50 o incluso el 70% de su salario por no estar corriendo", concluye.