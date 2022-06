Queralt Castellet es desde hace años la mejor competidora española sobre una tabla de snow y desde sus inicios ha demostrado que sabe compaginar trabajo y éxitos con los tira y afloja hacia los estamentos federativos que representa cada vez que vuela sobre la nieve.

En las últimas semanas, sus palabras han vuelto a tener el foco al anunciar que esta temporada renunciaría a disputar la Copa del Mundo de Halfpipe por falta de financiación.

Desde la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), en palabras de su presidente May Peus, siempre se está tratando de buscar puntos de encuentro con Queralt por el bien de la deportista y del organismo.

"Es la única deportista que trabaja fuera de la estructura de la RFEDI porque heredamos de nuestros antecesores esa forma de trabajar. Nos sorprendieron sus últimas declaraciones porque siempre le hemos otorgado el mismo presupuesto pero ahora necesita más. Nos hemos reunido personalmente, las relaciones son correctas pero siempre hay discrepancias. Sin embargo creo y deseo que lleguemos a un acuerdo cuanto antes y pueda competir con todas las garantías", explicaba Peus en un encuentro informativo reciente.

01.25 min Polémica entre Queralt Castellet y la federación por los patrocinios

La designación del premio a la mejor deportista invernal de la temporada pasada y la presencia de Castellet en la gala ha sido para ambas partes un modo de acercamiento que muestra la predisposición para solucionar la situación.

"Mi objetivo principal son los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y para llegar a ellos es crucial disputar y hacer una buena Copa del Mundo para clasificarse. Quiero disputarla porque es un reto muy importante como deportista y tengo la intención de poner de mi parte todo lo que haga falta para conseguir estar bien y seguir adelante", aseveró Castellet tras la gala.

Al mismo tiempo, la cuatro veces olímpica y plata mundialista en 2015, aprovechó la ocasión para reivindicar la disciplina de Halfpipe y avisó del futuro gris que atisba.

"El futuro del snowboard femenino en mi disciplina lo veo muy mal, no solo el femenino. Ahora mismo no existe un programa alrededor del Halfpipe y espero crear esto. Es una disciplina como las demás y hay que darle la misma importancia que al resto. Que no tengamos un pipe en España no tiene que significar que no podamos entrenar. Yo estoy viajando todo el año para poder entrenar el mayor número de días posibles", concluyó.

01.37 min La RFEDI ha entregado los III Premios Nacionales de los Deportes de Nieve. En un acto celebrado en las renovadas instalaciones de la estación de nieve indoor, deportistas e instituciones se han reunido para galardonar a los mejores de la temporada.