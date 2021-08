El Real Madrid ha sumado los tres puntos en el partido más importante que ha afrontado en lo que va de temporada. El equipo blanco se jugaba su futuro en la Champions League en Estambul, Zidane se jugaba su futuro en el banquillo merengue en Turquía pero el solitario gol de Kroos ha significado tres puntos.

Lo ha conseguido gracias a esas virtudes que se le venían exigiendo a los merengues durante dos meses: salir metidos al duelo en los primeros minutos y no encajar goles en las pocas ocasiones que se presenten sobre la portería de Courtois.

El portero belga hizo la diferencia en la primera parte con tres paradas determinantes, dos a lanzamientos de Andone (9’ y 10’) y una ante Belhanda (37’), junto con Toni Kroos. El alemán ejecutó a los locales en el minuto 18 al culminar una buena triangulación con Benzema y Hazard.

Ese Real Madrid que hasta ahora solo se había visto en el Sánchez Pizjuán afrontaría la segunda mitad en el hirviente Ali Sami Yen sin la presión que le ha castigado en otras ocasiones por el miedo a perder, como le sucedió el día del Brujas en el Bernabéu.

Un gol de 14 tiros entre los tres palos

Fatih Terim hizo saltar al campo a un viejo conocido, el argelino Feghouli, y dejó en el banquillo durante el descanso al central Ryan Donk. Puerta grande o enfermería buscaba el veterano entrenador turco.

A Terim y al Galatasaray les mantuvo en el partido el portero Muslera con dos atajadas acertadas a remates de Benzema (52’) y Hazard (58’) en los primeros compases del segundo asalto. Sin embargo, el mejor aliado de los turcos fue el larguero al rechazar el disparo de Hazard, una vez superado el portero, en el minuto 65.

Una de las reglas no escritas del fútbol dice que el que perdona lo acaba paganado pero esta vez el Madrid no tuvo que lamentarse y eso que la sociedad Hazard-Benzema no se cansó de llegar al área rival y fallar oportunidades (27 tiros a puerta en total, 14 entre los tres palos).

Se cansaron, se vaciaron de hecho, Rodrygo, Valverde y Hazard. Los dos jóvenes piden cada día más protagonismo y al belga se le ven mejores maneras a medida que acumula minutos de competición.

Para redondear la noche el PSG goleó al Brujas en Bélgica. Ahora el calendario, después del aplazamiento del clásico, sonreirá al Real Madrid y a Zidane puede que le dejen de molestar los rumores sobre el acecho de Mourinho por las calles de Chamartín.

Para ser feliz, su equipo tiene que afinar mucho de cara a gol y mejorar aún más esta versión en lo que a entrega y sacrificio se refiere. Y meter más incluso la pierna si el partido lo requiere (tan solo 4 faltas en los 96 minutos). Leganés, Betis y Galatasaray (los tres en el Bernabéu) pueden servir de sparrings.