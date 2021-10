Yusuke Suzuki ha dado a Japón, este domingo de madrugada, la primera medalla de oro mundial en marcha al ganar los 50 kilómetros en una demostración de fuerza desde el primer kilómetro, mientras el portugués ganó la plata con 43 años y el español Jesús Ángel García Bragado, que fue campeón hace 26 años, terminó octavo a punto de cumplir 50. Julia Takacs, por su parte, hizo lo propio en categoría femenina acabando en octava posición.

[Mundial de atletismo en directo, del 27 de septiembre al 6 de octubre en Teledeporte y +tdp]

Por primera vez en la historia el oro se ha ganado con más de 4 horas. El japonés, con tres "paradiñas" por el camino, se ha impuesto con 4h04:20, el portugués Joao Vieira llegó en 4h04:59 y el canadiense Evan Dunfee, que cumplía este sábado 29 años, tercero con 4h05:02. Bragado fue octavo con 4:11.28.

Las condiciones climáticas en la bahía de Doha fueron algo más favorables que el viernes en el maratón femenino. En la salida, a las 23.30 horas, 31 grados y un 72 por ciento de humedad. Los 50 km marcha, con salida conjunta de hombres y mujeres, se planteaba como un desafío para ver quien era capaz de marchar más lento en los primeros kilómetros a fin de reservar energías.

Bragado: "La peor marca de mi vida me puede permitir ir a Tokio"

"He podido romper esa maldición de Pekín 2015, donde me quedé a un puesto de ser finalista (noveno). Este era el objetivo aquí. Ahora queda hacer la mínima olímpica y la prepararemos en el Campeonato de España de Torrevieja en febrero. Desde luego, este mismo resultado lo firmo en Tokio", declaró el madrileño tras ser atendido en la clínica de meta durante una hora.

"Ha sido muy duro", reconoció. "Si hora y media en la cámara de calor y humedad era muy duro, imaginaros aquí cuatro horas. Pero al final de la prueba me he encontrado bien. De hecho me he desdoblado del ganador (el japonés Yusuke Suzuki), así que he chupado cámara en las vueltas finales", bromeó.

“Ha sido muy duro“

García Bragado insistió en la dureza de la prueba. "Lo que hemos pasado aquí no es comparable a ninguna otra competición. Sólo recuerdo una vez en el delta del Ebro, que me fui a entrenar a mediodía sin agua ni nada, me animé a ir hasta un pueblo y llegué bastante mal, y eso que fueron sólo 15 o 20 kilómetros. Me bebía el agua de las charcas. Pues esto ha sido comparable a eso".

"Venía bien preparado, pero aún así he tenido que pelear por un puesto de finalista. Tendré que trabajar más cositas si quiero hacer un resultado parecido en Tokio, pero estoy contento por todo el equipo que me ha apoyado y agradecido al seleccionador, Pepe Peiró, que confió en mí en febrero, en el campeonato de España cuando estaba hecho unos zorros, y me permitió ir a la Copa de Europa y ahora al Mundial para que pueda terminar mi carrera deportiva en Tokio", concluyó.