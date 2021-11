Por su parte, Tai ha elogiado a la andaluza y ha dicho que cree que está en mejor forma que antes de su lesión. "Ha mantenido su velocidad en todos los partidos. Es mucho mejor en la red y tiene más variedad de golpes", ha afirmado.

Y es que Marín ha impresionado a todo el mundo en este torneo, donde debido a su relegación en el ranking tras siete meses alejada de las pistas, se ha encontrado con rivales de gran nivel desde la primera ronda.

Hasta la propia BWM se ha preguntado en sus redes sociales si es el retorno más impresionante que ha protagonizado una volantista.

“You are a champion @CarolinaMarin �� ����



Is this one of the greatest ever #badminton comebacks? @olympicchannel @Olympics @Bad_Esp #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #VictorChinaOpen2019 https://t.co/CsLrJOpAzm“