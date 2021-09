Carolina Marín sufre una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lesión que se produjo en el final de Indonesia cuando ganaba por 10-3 a la india Saina Nehwal, y pasará por el quirófano este mismo martes, según informó este lunes su gabinete de prensa.

La intervención se hará a primera hora de la mañana en la Clínica Cemtro de Madrid. La volantista de Huelva ha dicho en su cuenta oficial de twitter que ahora toca prepararse para "la batalla más difícil", pero que volverá "más fuerte".

La onubense se lesionó este domingo en el partido que la midió con la india Saina Nehwal por el título en Yakarta.

En la jugada del 9-2, Carolina Marín se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Intentó continuar en el choque, pero se retiró con un favorable 10-3.

“Toca prepararse para la batalla más difícil, pero no tengo dudas de que volveré más fuerte ��



Time to be ready for the hardest battle, but I have no doubts that I'll be back stronger ��#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/UC5YBIEV5y“