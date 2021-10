El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, compareció en rueda de prensa previa al amistoso contra el Nápoles en EE.UU. para responder a cuestiones sobre fichajes, como viene siendo habitual en pretemporada. El extremeño dijo estar "contento" con la plantilla actual y responder un "ya veremos" al ser preguntado una vez más por Neymar.

"Lo más importante para mí es que siempre estoy contento con los jugadores que tengo, son todos buenísimos. El año pasado, salvo medio tiempo y la final de Copa, fue casi todo perfecto. Y lo que intentamos es mejorar", comentó Valverde.

En este sentido reiteró con relación a Neymar: "En el supuesto de que venga, ya veremos qué sucede. Lo que sé es que soy el entrenador y que trabajo con los jugadores que tengo. Lo que puede pasar o puede dejar de pasar, ya veremos, pero no pienso en ello, pienso en lo de mañana".

Tampoco pudo definir como está la situación de Rakitic dentro del equipo, si podría asegurar al ciento por ciento que va a quedarse con ellos.

"Es muy importante para nosotros, no sabemos si lo será este año, intuimos que sí por lo que nos aporta, su trabajo está ahí. Garantizar al 100% una cosa no lo sé. No sé si seguirá. Ahora mismo contamos con él igual que todos los jugadores que tenemos", valoró Valverde.

"El club y él deben valorar una posible cesión. Es cierto que ahora mismo tenemos a muchos jugadores en el centro del campo", añadió sobre Riqui Puig, uno de los canteranos que llama al primer equipo pero que parece tampoco lo logrará este año.