Nico Almagro anuncia su retirada

El tenista español Nicolás Almagro, de 33 años, ha anunciado que dejará el tenis profesional en el Murcia Challenger Open, torneo de su ciudad natal: "Lo dejo y quiero hacerlo aquí, en mi club".

"Me quedo con el camino recorrido. Muchos me decían que podía haber logrado más, pero le he dado todo al tenis y el tenis a mí", ha dicho en declaraciones que recoge Efe.

Nicolás Almagro se ha mostrado agradecido a quienes han participado en este acto de despedida y no ha ocultado su alegría por decir adiós en casa. "Tenía que ser en Murcia y en un torneo que es un evento único y que pondrá a esta ciudad en el panorama tenístico internacional", ha dicho.

"Me duele participar sólo en la primera edición, pero daré lo máximo de mí y espero estar jugando toda la semana", ha comentado antes de su debut en el ATP Challenger Open Murcia, que será la tarde de este martes frente al alicantino Mario Vilella.

Con respecto a su retirada en sí, ha declarado: "ya no podía hacer lo que de verdad quería, aunque puedo decir que he hecho realidad mis sueños".