El avión privado en el que viajaba Emiliano Sala ha sido encontrado este domingo en el fondo del Canal de La Mancha, ha informado el equipo de una empresa privada que se ha encargado de la búsqueda.

El avión pilotado por David Ibbotson, que transportaba a Emiliano Sala el lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff, ha sido encontrado por el equipo de búsqueda privado dirigido por David Mearns, que lo ha confirmado en su cuenta de Twitter.

“Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala“