Etapa 1 y general 1. J. BARREDA (ESP/HONDA) 57:36. 2. P. QUINTANILLA (CHI/HUSQVARNA) a 1:34. 3. R. BRABEC (USA/HONDA) 2:52. 4. A. VAN BEVEREN (FRA/YAMAHA) 2:55. 5. S. SUNDERLAND (GBR/KTM) 2:56.

El piloto español de motos Joan Barreda (Honda) ganó la primera etapa del Dakar 2019, que se disputó entre las ciudades de Lima y Pisco, y pasó a ser el primer líder de la carrera.

El castellonense completó los 84 kilómetros cronometrados de la etapa prólogo en 57 minutos y 36 segundos, por delante del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), al que le sacó 1 minutos y 34 segundos de ventaja; y del estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se quedó tercero a 2 minutos y 52 segundos.

Barreda será así la primera moto en partir en la segunda etapa del rally, que se disputará entre Pisco y San Juan de Marcona, y donde las motos tendrán la ventaja de salir por detrás de los coches y poder seguir sus huellas.

01h 31 min Rally Dakar 2019 - Etapa 1ª: Lima - Pisco - ver ahora

Barreda manifestó su satisfacción por haber ganado la etapa prólogo pero advirtió que "no sirve de nada porque falta muchísimo" para llegar a la meta.

“Mañana empezamos de cero“

"Hacer un buen día es positivo, pero ahí se acaba. Mañana empezamos de cero", dijo Barreda al terminar la primera etapa de su noveno Dakar, la más corta de esta edición de la carrera, disputada entre las ciudades peruanas de Lima y Pisco, con 84 kilómetros de tramo cronometrado.

El castellonense abogó por mantener la cautela y ser precavido por faltan todavía nueve etapas en las que anticipó que "habrá situaciones difíciles que requerirán tomar buenas decisiones".

El piloto de Honda cumple su novena participación en el rally más duro del mundo, en el que busca su primera victoria tras no haber tenido la fortuna de cara en sus anteriores participaciones, como el año pasado, cuando compitió muy mermado por una lesión de muñeca que le obligó finalmente a abandonar.

El austríaco Matthias Walkner (KTM), vigente campeón de la carrera, terminó la etapa en la séptima posición, a 3 minutos y 12 segundos del español, mientras que el argentino Kevin Benavides (Honda) fue octavo, a 4 minutos.

La piloto española Laia Sanz finalizó en la trigésima primera posición, a una distancia de 12 minutos y 36 segundos de la cabeza. La piloto de KTM ha tomado la salida por novena vez, hecho que se considera un éxito tras la enfermedad que la tuvo apartada de la moto los últimos meses.

"Me lo he tomado con calma y no he apretado nada. Después de tanto tiempo sin competir ni entrenar fuerte me ha faltado un poco de confianza en las dunas y no he encontrado el ritmo. Aún así, estamos muchos pilotos en pocos minutos y la diferencia no es significativa", ha declarado tras concluir la etapa.