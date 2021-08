El Manchester United ha anunciado que "Jose Mourinho deja de ser el entrenador con efecto inmediato" en un comunicado publicado en su web y redes sociales.

La destitución ha llegado motivada por los malos resultados del equipo, que va sexto de la Premier, a 19 puntos del líder. La derrota de este fin de semana contra el Liverpool, que justo encabeza la clasificación, ha sido el detonante para la marcha del portugués.

El club ha señalado que nombrarán a "un entrenador interino hasta final de temporada" mientras inicia un "proceso exhaustivo para buscar a un entrenador definitivo".

Finalmente, los 'red devils' agradecen "a José por su trabajo en el Manchester United y le desea éxito en el futuro"

“Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC“