El seleccionador de Egipto, el argentino Héctor Cúper, ha adelantado en su comparecencia previa al partido de debut en el Mundial de Rusia contra Uruguay que el delantero del Liverpool Mohamed Salah, está "casi seguro" para jugar. [Mira la ficha de Salah en nuestro gráfico de estrellas]

"Salah está muy bien. Ha tenido una recuperación muy buena con una atención muy especial Se ha entrenado con nosotros. Falta el entrenamiento de hoy. Puedo casi asegurar que está para jugar salvo que surja un imprevisto del último momento. Todos somos optimistas", dijo.

El ariete, la gran esperanza del país para su selección, se lesionó en el hombro durante la final de la Champions que el Liverpool perdió contra el Real Madrid, después de un forcejeo con Sergio Ramos.

"Es un riesgo inevitable, no se puede ocultar. Si el jugador va al campo de juego, irá con todas las garantías. Si hubiese algún problema en el último momento, se podría solucionar", apuntó.

Cúper informó sobre cómo ha sido la preparación de Salah desde que llegó a Rusia y reconoció que está completando tres sesiones diarias de trabajo para estar preparado en el estreno de Egipto.

"Entrenamiento con médicos y personal, muy específico que tiene que hacer para estar en condiciones con su lesión, que ya está bien. Hay días que hace tres turnos, mañana, tarde e incluso noche. Necesita eso para tener una rápida recuperación y esa mejoría se ha visto hasta ahora", manifestó.

Sin dar la alineación

"La alineación no la voy a dar en este momento y no voy a decir quién va a jugar. Una selección se prepara de una manera, tiene una personalidad y un estilo. Puede gustar o no. Más allá de la capacidad que haya delante y del estilo, podemos modificar algunas cosas. Pero no se puede cambiar todo", manifestó.

Cúper reconoció que algunas de esas variaciones pueden estar enfocadas en frenar a Luis Suárez y a Edinson Cavani, pero dejó claro que Uruguay no sólo son dos jugadores.

"Detrás de ellos, hay todo un equipo que sostiene a esos jugadores que les permiten ser quienes son. ¿Hemos hecho algunas cosas especiales? Sí, claro, pero siempre respetando quién es cada uno. Tenemos una manera de jugar, alguna precaución vamos a tener. Pero tenemos que confiar en lo que hacemos nosotros".