La atleta rusa Elena Isibayeva, que estaba entre los 68 atletas que apelaron la decisión de la IAAF al Tribual de Arbitraje Deportivo (TAS), ha sido de las primeras en reaccionar a la ratificación por parte del TAS de la exclusión de los atletas de su país de los Juegos de Río: "Gracias por enterrar el atletismo". [Informe de la decisión tomada por el TAS]

"Que todos esos deportistas extranjeros pseudo-limpios respiren aliviados y ganen sus pseudo-medallas de oro en nuestra ausencia", ha escrito en su cuenta de Instagram. "Siempre les asustó la fuerza", ha sentenciado la pertiguista rusa.

El ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, acusó a la IAAF de estar "completamente corrupta" tras el veto al atletismo ruso en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"La federación internacional está completamente corrupta. Con ellos empezó todo. Aquella gente señalada en el primer informe de la comisión independiente (sobre dopaje) siguen trabajando", dijo Mutkó a medios locales.

"Lamento la decisión del TAS. Lamentablemente, al introducir la responsabilidad colectiva se ha creado un precedente. Pero no esperábamos otra cosa, ya que cuando el vicepresidente del COI dice que los atletas rusos no tienen nada que hacer en los Juegos, eso ya es una clara señal", agregó.

Con todo, subrayó que Rusia no abandonará a su suerte al atletismo, cuya federación fue suspendida por la IAAF a finales del pasado año por connivencia con el dopaje.

A mi modo de ver se trata de una decisión subjetiva, de una decisión un poco politizada, que no tiene ninguna base jurídica", agregó.

En estos momentos, sólo la saltadora de longitud Daria Klíshina, bronce en los Europeos en 2014 y campeona nacional en junio pasado, puede participar en los Juegos al entrenar en Estados Unidos.

La IAAF se felicita por el apoyo del TAS

Minetras, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) se ha "felicitado" por la decisión adoptada por el TAS, que ha apoyado su decisión de suspensión contra la Federación de Atletismo de Rusia por el escándalo de dopaje.

"El fallo de hoy ha creado una igualdad de condiciones para los atletas. La decisión del TAS defiende los derechos de la IAAF de utilizar sus normas para la protección del deporte, para proteger a los atletas limpios y apoyar la credibilidad y la integridad de la competición", se recoge en un comunicado emitido por el máximo organismo del atletismo mundial.

La IAAF, el último 17 de junio, había decidió por unanimidad mantener la suspensión de la Federación de Atletismo Rusa (FAR), por los numerosos escándalos de dopaje que la han salpicado recientemente, en una decisión que dejaba fuera a los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Si bien estamos satisfechos de que nuestras normas, y nuestro poder para afianzar nuestras reglas y el código antidopaje han sido apoyados, este no es un día para declaraciones triunfalistas. No he venido a este deporte para impedir que los atletas compitan. Es el deseo instintivo de nuestra federación incluir, no excluir", ha comentado el presidente de la IAAF, Sebastian Coe, en la nota de su organismo.

Sebastián Coe, asimismo, ha indicado que el grupo de trabajo de la IAAF "continuará trabajando con Rusia para establecer un ambiente limpio y seguro para sus atletas, de manera que su federación y equipo pueden volver al reconocimiento y la competición internacional".