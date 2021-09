Champions League | FC Barcelona

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado este lunes que el grupo está anímicamente y físicamente bien pese a la derrota del sábado en el Clásico (1-2) y ha asegurado que cuando mira a sus compañeros en el vestuario y ve que está rodeado de los mejores piensa que "nadie" les puede ganar y apartar del objetivo "grandioso y fantástico" que es volver a ganar el triplete esta temporada.

"Ninguna duda. Estoy convencidísimo de que la Liga la ganaremos, que haremos todo para llegar a la final de la 'Champions' y que haremos una gran final de Copa. Tenemos a los mejores jugadores y más confianza que nosotros mimos no tiene nadie. Miras en el vestuario de quién estás rodeado y sientes que nadie nos puede ganar", manifestó Piqué en rueda de prensa.

Además, confesó que el Clásico ya es pasado. "El partido del sábado está olvidado. Me preocupa ganar la Liga, tenemos 6 puntos de ventaja y 'average' con el segundo, estoy convencido de que la volveremos a ganar. Tenemos todos los ingredientes para volver a ganar, paso a paso", se sinceró.

"El Real Madrid te plantea esto, los primeros 'sesenta y pico' minutos hasta su gol fue dominio nuestro. Vi el partido y la primera parte es dominio absoluto nuestro, llegan una vez a nuestra portería. Después del empate, cuando no sabes cómo jugar, encontraron su espacio en el partido y lo aprovecharon. Felicitarles, pero el equipo domina y es así como nos han enseñado a jugar", rememoró.

Por otro lado, el catalán aseguró que Neymar se va a quedar en el Barça. "Me voy a 'mojar' y no se va a mover del Barça, le conozco y estoy convencido de que no se va a ir. No me 'mojaré' por todos, pero Ter Stegen también se queda, va. Somos el Barça, nadie se quiere ir. Lo tenemos todo, es la felicidad máxima. Todos se quedarán", manifestó.

"Lo del 'tridente' es otro nivel, es otro mundo, me preocupa cero lo del sábado, estarán siempre, son los tres mejores, disfrutémoslos. Parece que no estén y te la meten dentro. Más confianza que en ellos no la tenemos en nadie", zanjó el central sobre Leo Messi, Luis Suárez y Neymar.