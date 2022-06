El Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida de Denis Cherishev en el partido de ida de dieciseisavos de final ante el Cádiz.

“¿Quién tiene la culpa en el 'caso Cheryshev? https://t.co/8KXwFGRyyi“ — Teledeporte (@teledeporte) diciembre 4, 2015

La decisión la ha tomado este viernes el Juez Único de la competición de la Federación Española de Fútbol, Francisco Rubio Sánchez, tras la reclamación que presentó el equipo andaluz (que perdió 1-3) y las alegaciones del club blanco.

El artículo 76 del reglamento dice que el club que alinee indebidamente a un futbolista en una competición por eliminatorias quedará excluido de la misma.

Cherishev arrastraba una sanción de un partido por acumulación de tarjetas con el Villarreal la pasada temporada. El ruso fue incluido en la alineación titular de Rafa Benítez en el debut del equipo en esta competición el miércoles; y de hecho marcó el primer gol del encuentro, aunque fue sustituido poco después del descanso cuando corrió la noticia de la alineación indebida.

El Real Madrid dijo que desconocía esa sanción y el presidente, Florentino Pérez, defendió su actuación: "Para nosotros, la sanción a Cheryshev no es eficaz, es como si no existiera".

Además, el club madridista alegaba que el artículo 41 del Código Disciplinario de la RFEF señala que la posible sanción "no tendrá efecto si el interesado no es notificado personalmente". El conjunto merengue aludía también a otros dos artículos (56, apartado 5; y 76) para que la suspensión de la pasada campaña no afectase a la fase actual de la competición de este año.

Según han hecho público en su web, el Real Madrid recurrirá la sanción, en primera instancia, ante al Comité de Apelación. De no prosperar acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que se reunirá el próximo viernes y en el que agotaría la vía deportiva. Además de la eliminación, el club ha sido multado con 6.001 euros.

El club insiste en que la sanción no le fue comunicada personalmente al jugador y se agarra a ese argumento para mantener su intención de agotar todas las vías para recurrir la sanción.

01.13 min El Madrid prevé alargar la resolución del caso Cheryshev

Por su parte, en reacción al fallo, el Cádiz ha dicho que "entiende que el Real Madrid luche por defender los derechos del club, y de sus aficionados, cara a que esa sanción pueda quedar sin efecto".

"El Cádiz no puede más que lamentar lo sucedido", añade un comunicado del club.