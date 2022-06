Fútbol | Real Madrid

El entrenador italiano Carlo Ancelotti no cree que el delantero portugués vaya a "cambiar de equipo" y que pudiera dejar el Real Madrid por el PSG francés y tiene claro que el portugués "acabará su carrera" en el conjunto blanco, donde reitera que pasó "dos años fantásticos".

"No lo sé, la semana pasada entró en la historia del Real Madrid al superar el récrod de Raúl. No veo a Cristiano Ronaldo cambiar de equipo, pienso que acabará su carrera en el Real Madrid donde todo el mundo le quiere", asegura Ancelotti en una entrevista a 'Le Parisien'.

El de Reggiolo está pensando en "encontrar" un club para volver a entrenar tras su despido del Real Madrid. "En el Real, si no ganas, te despiden. No es lo normal, pero cuando firmé, sabía que podía pasar. Pasé dos años fantásticos allí, pero decidieron cambiar de entrenador", confiesa.

Sobre el enfrentamiento en la Liga de Campeones entre sus dos últimos equipos, el PSG y el conjunto madridista, el italiano opina que la diferencia de los blancos respecto a los de Laurent Blanc es "la experiencia de ciertos jugadores".

"El Real Madrid tiene la experiencia en este tipo de partidos y eso marca la diferencia", advierte, subrayando que "el deseo de ganar partidos importantes, no sólo en la Liga Francesa, y de golpear fuerte en la Champions" es lo que necesita el equipo parisino para dar un salto de calidad.

Ancelotti también subraya que, tras convivir a las órdenes de Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez, "no es difícil trabajar con los presidentes" porque lo que a él le da "la vida" es entrenar. "Lo más importante a mis ojos, es la relación con los jugadores, no con los presidentes. Siempre he tenido buenas relaciones con mis presidentes, aunque hayamos tenido problemas", recalca.