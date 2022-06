Fútbol | Real Madrid

El flamante entrenador del Real Madrid, el madrileño Rafa Benítez, ha sido nombrado técnico blanco de manera oficial ante los medios y ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional en el programa Radiogaceta de los Deportes en el día más emocionante de su carrera. "Hay momentos en los que te puede la emoción", reconoció al recordar la jornada.

El técnico ya ha sido presentado en el coliseo blanco consiguiendo alcanzar así un sueño a los 55 años después de su salida hace 20 años: "He dado unas cuantas vueltas pero volver a tu ciudad siempre es agradable. Salir y ver todo desde una perspectiva diferente enriquece".

"Al margen de la emoción y la satisfacción, me he dedicado a conocer y analizar todo lo bueno que se ha hecho para empezar cuanto antes", ha explicado Rafa sobre cómo se han desarrollado sus primeras horas en el club.

Benítez conoce el funcionamiento del real Madrid y sabe que sin títulos no es posible la armonía pero prefiere apuntarse a la moda del 'Cholo' Simeone: "Lo más importante no es hablar de títulos sino hablar del próximo partido. La clave será tener una mentalidad ganadora".

"Tú te adaptas al tipo de jugadores que tienes. Si tienes jugadores de ataque pues atacas pero hay que equilibrar para que el equipo sea sólido", ha explicado respecto a los rumores sobre si es más o menos defensivo su estilo de juego.

Benítez sabe que los fichajes en el club blanco son complejos a pesar de no existir una figura de director deportivo y también conoce las ganas que hay en la afición de ver a un entrenador que use la cantera blanca. "He tenido la experiencia de ser mánager y también he estado en equipos con directores técnicos. Yo estoy para dar mi opinión pero mi responsabilidad es el primer equipo", añadió.

Sobre la gestión de los egos en el vestuario blanco también se ha hablado mucho en Madrid durante los últimos días. Para Rafa la receta es sencilla: "Se puede tener sintonía con los jugadores si se van consiguiendo resultados. Simpatía ya es otra cosa porque yo soy un profesional", aclaró.