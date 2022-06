Fútbol | FC Barcelona

El capitán del Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que "la situación extradeportiva es muy complicada e incómoda para todos" y que en concreto el caso Neymar "ya cansa".

En unas declaraciones a 'Catalunya Ràdio', Xavi ha recordado que hace "demasiado tiempo" que se está pendiente de este asunto y que el mismo protagoniza la actualidad.

"No queremos que el presidente vaya a Madrid a declarar. Es un tema que ya cansa y espero que se solucione rápido", ha comentado el centrocampista.

Xavi ha admitido que desde el vestuario están "tranquilos", aunque admite que es una situación "incómoda para todos". Además considera que "todas las circunstancias en general, políticas y deportivas, nos llevan a esto".

Ha hablado Xavi su nuevo papel en el equipo. Con 35 años estuvo a punto de abandonar el Barça el pasado verano, aunque finalmente el asunto se recondujo y se quedó a las órdenes de Luis Enrique Martínez.

"Se trata de sumar. Todos queremos lo mismo y tenemos el mismo objetivo. Está claro que he cumplido 35 años y no estoy a un nivel físico como con 28, pero ha sido un acierto. Estoy disfrutando en mi nuevo rol de jugar partidos puntuales y ayudar al grupo. Siempre he puesto por delante el grupo a la individualidad, me han criado así en Can Barça", ha recordado.

Preguntado sobre qué ha cambiado en el Barça tras la derrota de Anoeta, Xavi Hernández ha dicho que fundamentalmente el resultado. "Ahora que llevamos diez victorias seguidas, vamos como unas máquinas. En Anoeta también íbamos como una maquina, hemos entrenado todo el año", ha insistido.

El equipo azulgrana ha tenido este viernes día de descanso y regresará al trabajo este sábado para preparar el partido del próximo domingo ante el Levante.