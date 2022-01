El entrenador del Barcelona Luis Enrique encajó con resignación la cuarta derrota consecutiva de su equipo en otras tantas temporadas en San Sebastián, aunque para él el resultado final "no fue nada justo" y su equipo "mereció más". [Crónica del Real Sociedad 1 - FC Barcelona 2, por Felipe Fernández]



"El fútbol premia cuando la metes dentro y no tuvimos suerte o acierto de hacerlo", reconoció Luis Enrique tras el partido, como también admitió que "siempre es difícil atacar a un equipo que se cierra tan bien como lo hicieron ellos".



El preparador asturiano, a pesar de todos esas justificaciones, sí cree que el resultado no debió de ser el de una derrota, sobre todo porque en la segunda parte los azulgranas sí hicieron méritos para evitarla.



"El dominio fue nuestro, aunque en la primera parte no hicimos ocasiones de gol, pero en la segunda sí tuvimos posibilidades de marcar", resumió el técnico asturiano en la sala de prensa de Anoeta.



Luis Enrique valoró el trabajo defensivo de la Real y al portero Gero Rulli, determinantes para que los azulgranas vuelvan a casa con una derrota inesperada en un partido en el que el preparador blaugrana casi no vio ocasiones de gol contra Claudio Bravo.



El hecho de que no alineara de inicio a Leo Messi y a Neymar fue pregunta obligada en su conferencia de prensa y Luis Enrique enmarcó su decisión en la necesidad de descanso de ambos jugadores tras las vacaciones navideñas prolongadas y el largo viaje de regreso a Barcelona. "Después de ver el resultado yo no se si tomaría la misma decisión", concluyó el técnico del Barcelona.

David Moyes dice que esperaba la suplencia de Messi y Neymar El entrenador de la Real Sociedad, el escocés David Moyes, dijo tras el partido ante el Barcelona que esperaba la suplencia de Leo Messi y Neymar Da Silva y que él habría adoptado la misma decisión que tomó Luis Enrique.



"Los grandes equipos tienen también plantillas muy amplias y sus partidos importantes suelen ser a partir de marzo y abril, por lo que sus grandes figuras también necesitan descanso en estas fechas", señaló el preparador escocés tras el triunfo ante el Barcelona.



Moyes estaba "muy feliz" con la victoria por 1-0 que permite a la Real respirar después de que sus rivales de la zona baja sacaran sus partidos y comprometieran mucho la clasificación y el futuro inmediato blanquiazul.



Destacó el "espíritu de equipo" que mostró su plantilla y restó importancia a la gran diferencia de posesión de balón que hubo entre la Real y el Barcelona porque, cuando enfrente está el conjunto catalán, "eso es esperable".



Otro de los logros por los que sacó pecho el entrenador británico fue por haber mantenido la portería a cero, algo inusual ante el conjunto culé, y valoró a su portero Gero Rulli, que desveló podría incluso haber jugado lesionado la segunda parte por un problema en un metatarsiano.



Se felicitó también por el hecho de que la Real haya conseguido ganar en la misma temporada a los tres grandes presupuestos de la Liga -Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid-, algo que dará moral a unos jugadores que ahora, recordó, "tienen que demostrar que pueden ganar también a los más humildes".