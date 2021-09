El Real Madrid sale vivo de la pesadilla de Dortmund

Ficha técnica: 2 - Borussia Dortmund: Weidenfeller, Piszczek (Aubameyang, m.81), Friedrich, Hummels, Durm; Jojic, Kirch; Grosskreutz, Mhkitaryan, Reus; Lewandowski. 0 - Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Illarramendi (Isco, m.46), Xabi Alonso, Modric; Di Maria (Casemiro, m.73), Bale y Benzema (Varane, m.90). Goles: 1-0, m.26: Reus.

2-0, m.37: Reus.

El Real Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Champions League gracias al 3-0 que llevaba de la ida a Dortmund. En uno de sus peores partidos de la temporada, el equipo de Ancelotti ha salido vivo frente a un Borussia que tan solo ha tenido que aprovecharse del miedo y de los errores blancos para tener al alcance de la mano la clasificación. [Estadísticas del Borussia Dortmund 2 - Real Madrid 0]

Marco Reus, con dos goles, ha estado a punto de ser el ogro que fue Lewandowski la temporada pasada. Esta vez la suerte no ha estado del lado de los alemanes que se han estrellado en la segunda parte con el palo y con Casillas, lo que significa que el subcampeón de la competición dice adiós.

Parecía encauzada la eliminatoria. El 3-0 de la ida permitió a Ancelotti no forzar a Cristiano Ronaldo y dejarlo fuera del once titular. El objetivo era claro, no parecerse al Madrid de la temporada pasada en este mismo estadio. Era claro y meridiano pero los jugadores del Real Madrid no lo hicieron fácil. Nada fácil.

El Borussia en cambio sí que llevó a cabo su plan. Era sencillo, morder a los centrocampistas visitantes y aprovechar cualquier fallo del rival.

Di María no acierta a materializar un penalti Todo pudo ser visto para sentencia en el minuto 17 pero Di María se encargó de abrir el maratón de despropósitos blancos. El argentino se apresuró a coger el balón cuando el árbitro Skomina señaló el punto de penalti por mano de Piszczek al centro de Coentrao desde la banda izquierda. Di María resbaló antes de golpear y el balón lo despejó Weidenfeller a córner. Era tan solo el comienzo. Ese fallo contagió a los jugadores de Ancelotti, especialmente a los jugadores del centro del campo y la defensa. El primer síntoma de la enfermedad lo mostró Pepe cuando en el minuto 24 quiso ceder con la cabeza a Casillas y su balón se quedó corto. El enredo lo aprovechó Reus para subir al marcador el 1-0. Con el gol llegaron aún más nervios a las piernas de los jugadores blancos. El triángulo del centro del campo que componían Xabi Alonso, Modric e Illarramendi estaba desaparecido, ni robaba ni creaba.



Siempre pedían el balón a los defensas o al portero de espaldas para devolverlo atrás o, lo que era peor, perder el balón. Esto fue lo que hizo Illarramendi en el minuto 37. Regalo el balón a Reus, este buscó a Lewandowski en profundidad y el polaco remató al palo cuando llegó al área. El rechace quedó franco para que Reus hiciera el segundo. Se mascaba la tragedia y el descanso fue para Ancelotti como encontrar un oasis en el desierto. El italiano decidió introducir en el campo a Isco en lugar de 'Illarra' y la entrada del malagueño produjo un espejismo. Durante los primeros quince minutos de la segunda mitad, el Madrid pareció otro. Salía de su propio campo, trenzaba más de un pase y se atrevía a meter miedo a Weidenfeller con tiros lejanos a cargo de Bale y de Di María. Incluso Benzema tuvo un mano a mano que no supo aprovechar (min. 60). Pero fue un espejismo ya que pasado el cuarto de hora volvieron los fantasmas de la primera parte. El equipo blanco se aculó en su propia área y cedió el balón a los alemanes. Mal presagio.