Talant Dujshebaev, en RNE: "Se me ha caido el mundo"

El entrenador del Balonmano Atlético de Madrid, que reciente ha anunciado su desaparición por problemas económicos, ha declarado a Radiogaceta de los Deportes que se le "ha caido el mundo". El reciente campeón de Copa no puede hacer frente la deuda con Hacienda.

Ha utilizado la ironía para hablar de la situación económica en España: "Si mañana en la reunión del Consejo pueden salvar a España y quitar 6 millones de parados entonces salvarán al balonmano seguro. Es un deporte que vive mucho de subvenciones y patrocinadores. Si la sociedad lo pasa mal, el balonmano también lo pasará mal", ha declarado el exjugador.

“Si la sociedad lo pasa mal, el balonmano también“

El natural de la extinta Unión Soviética ha comentado la dificil situación financiera de su deporte: "Digan lo que digan, solo hay un equipo en el mundo de balonmano capaz de producir dinero: el Kiel. Los demás dependemos de cómo va el país y está yendo mal. Esto nos afecta muchísimo a los deportes"

“Estábamos haciendo lo imposible para salir adelante“

Ha afirmado con rotundidad que han agotado todas las vías para evitar la desaparición del club: "A toro pasado es fácil hablar. Estábamos luchando, estábamos haciendo lo imposible para salir adelante"

“Si en fútbol un equipo no paga y desaparece hay guerras“

Sobre la bonificación de deuda con hacienda del fútbol: "Sin reproches a los futbolistas, la culpa la tenemos los que hemos convertido el fútbol en esto, yo también tengo la culpa personalmente ,y si en fútbol un equipo no paga y desaparece hay guerras. Guerras también entre ciudades y de todo tipo. El fútbol más que deporte es política. La gente no está de acuerdo conmigo, me intentan insultar y me dicen barbaridades".

Responsabiliza a la sociedad de permitir un abuso de los clubes de fútbol: "La culpa es nuestra. Nosotros somos capaces de ganar 3 veces menos que los alemanes y tenemos que pagar 5 veces por ver la final de la Copa del Rey. Con eso está dicho todo"

El extécnico del Atleti apoya a su presidente: "A Domingo Díaz de Mera no se le puede reprochar nada porque la crisis le ha afectado a sus empresas y no puede poner más dinero"

Ahora, la prioridad es buscar destino a la plantilla, el kirguiso-español ha afirmado que "los jugadores van a buscar equipo. El balonmano es un mundo noble. Saben que no hay podido ser y que la dichosa crisis está matando no sólo al deporte sino también a la sociedad"

"El dolor de cabeza que tengo ahora mismo es hablar con representantes y equipos para ayudar a los jugadores a darles una buena salida deportiva y económica. Algunos pueden estar en situación complicada, venían de clubes donde estaban sin cobrar", ha concluido la leyenda del balonmano español.