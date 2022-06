El holandés Arjen Robben, autor del gol de la victoria del Bayern Múnich en la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, ha dicho que todavía no había terminado de entender lo que ha ocurrido, tras obtener su primer título internacional tras cuatro finales perdidas.

“Son demasiadas emociones“

"Todavía no puedo terminar de entender lo que pasó, son demasiadas emociones", dijo Robben en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF). Robben, en la final de la temporada pasada ante el Chelsea, había desperdiciado un penalti en la prórroga.

"En la semana se habló mucho de eso, muchas personas me dijeron: esta vez vas a marcar el gol decisivo. Tuve varias ocasiones que no terminaron en gol pero me mantuve tranquilo y al fin llegó la ocasión definitiva", dijo Robben.

“Me quedé solo y tomé la decisión correcta“

Robben definió el partido como un duelo de igual a igual en el que ambos equipos tuvieron ocasiones. "Fue un partido de igual a igual, ellos tuvieron ocasiones, nosotros tuvimos nuestras ocasiones. Al final, me quedé solo frente a Roman Weidenfeller y tomé la decisión correcta", dijo Robben.

"Había soñado con este momento y tuve buenas sensaciones desde que llegamos aquí. Estaba convencido de que podíamos ganar la Liga de Campeones", manifestó el jugador holandés, que asistió a Mandzukic en el primer gol y anotó en el segundo.

"Con esta victoria hemos entrado en la historia. Ganamos al Barcelona en semifinales y ahora también la final. No podemos pedir más", añadió el jugador 'oranje', que había perdido sus dos anteriores finales (2010 y 2012) ante Inter de Milán y Chelsea.